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專訪／袋棍球協會下一個10年　不只進軍奧運更要永續經營

▲中華民國袋棍球協會理事長林雅貞。（圖／記者簡名杉攝）

▲中華民國袋棍球協會理事長林雅貞。（圖／記者簡名杉攝）

記者簡名杉／專訪

中華民國袋棍球協會自2014年成立，迄今已邁入第10年，這項運動在台灣發展從0到有，理事長林雅貞功不可沒，原本這項運動只是她兒子與同學在美國讀書時的興趣，現在逐漸在台灣發展成基層新興運動，全台有超過52所學校成立袋棍球隊，林雅貞在這次專訪中暢談這10年來的辛苦與成果。

袋棍球、又稱為長曲棍球，是起源於北美原住民部落的一項運動，歷經法國統治殖民改良並更改規則後，於現今的美國、加拿大成為「國民運動」，目前袋棍球分為四項主流項目，分別是室外男子、室外女子、室內男子以及軟式袋棍球，主要玩法為球員用棍子來傳、接、運球，把球射進對方龍門即可得分，得分高的一方勝出，但因為有不少身體碰撞，所以袋棍球選手身上都必須穿著護具、頭盔，目前袋棍球於北美有國家袋棍球聯盟、北美職業袋棍球大聯盟兩個職業聯盟，同時也將是2028年洛杉磯奧運的競賽項目之一。

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種子計畫培養小朋友興趣　種下更多袋棍球幼苗

對於邁入第10個年頭的袋棍球協會，對於接下來的目標就是希望能努力進軍2028年洛杉磯奧運，林雅貞說，「我們相信進了奧運之後，對各級學校的推廣，都會是很大的助力，那也確實如此，我們希望藉著這波熱度，讓我們在學校的推廣更順利，除了學校之外，我們也嘗試過很多其他方式，例如『種子計畫』，就是不限定在社團，只要喜歡願意來學習的人，我們都可以吸納你進來，在推廣的過程我們有試過很多種方式，我覺得成果都不錯。」

歷經10年的時光，這些種下的「種子」，已經開始「開花結果」，林雅貞指出，「我覺得做得很好的地方，就是培養他們有獨立做事的能力，有點像當初的小球員大學畢業，後續就開始在各個部門散葉的感覺，這個種子計畫也能培養自己的教練、自己的行政人員、自己的裁判團。」

▲中華民國袋棍球協會理事長林雅貞。（圖／中華民國袋棍球協會提供）

▲中華民國袋棍球協會理事長林雅貞。（圖／中華民國袋棍球協會提供）

第一次親眼看比賽就熱血沸騰　袋棍球前進奧運計畫「START」！

「我覺得這項運動，東方人可能在身材上不需要有這麼大的一個限制、體型上的限制也沒有那麼大，」林雅貞指出，「我一開始我也不知道，我第一次上場看了這個球賽之後，就覺得熱血沸騰，真的只要上場看了那場比賽之後，你就會覺得這比賽真好看，就是這個這項運動的臨場感，就會覺得真的蠻好看的！」

對於接下來前進奧運的計畫，袋棍球協會已經緊鑼密鼓進行中，林雅貞透露，「我們會有甄選做一些測試，然後會公佈入選的名單，我們都有跟特定的體適能中心合作，完全就是照著人家國手是怎麼培訓，我們就這麼做，當然這些人其實都不是運動員出身，大部分他們會覺得很累、強度很大，但是現在有了奧運的這個目標，我覺得他們願意為了這個目標去努力。」

林雅貞笑說，「以前我們球員不多的時候，你幾乎有報名就全體入選了！」經過協會的辛勤推廣之後，球員人數愈來越多，「每年的年初我們會進行一次中華隊的選拔，接下來的比賽在賽前都會從那批名單裡面去挑去挑選適合的球員，畢竟選手們都是業餘的，他們也是需要上課上班，如果有機會進奧運，就會選出一批最適合參賽的選手們。」

積極與國際交流　不忘提升國內風氣

袋棍球協會目前每年都會定期與日本、香港的強國展開交流，不過林雅貞強調，自己最希望的還是能提升台灣本土的袋棍球風氣，「我們在剛開學就會舉辦藍鵲盃，是給我們一些剛入學的新選手感受一下比賽氛圍，也會有一些教學的環節在裡面，就像嘉年華一樣好玩，6月學期快結束的時候，就有一個校際聯賽，以前我們是所有的學校都參加，後來因為參賽學校越來越多，我們就發展出先在台北、台中、花蓮、台東展開區域聯賽，選出冠亞軍再來參賽。」

「我當然希望聯賽規模能夠再更擴大，我也相信一定會的，因為越來越多的人參與，擴展的速度就會越來越多、越快。」林雅貞說。

▲中華民國袋棍球協會理事長林雅貞。（圖／中華民國袋棍球協會提供）

▲中華民國袋棍球協會理事長林雅貞。（圖／中華民國袋棍球協會提供）

相信過程！永續經營！

「我說真的，這項工作要做個2、30年吧，所以過程會很慢、它不會很快，我做了10年也不過發展了52個學校，但是我相信後面發展的速度會快一些，因為越來越多人了，那個散播的程度會越來越多！」林雅貞坦言。

她坦言自己原先有組建「企業隊」的想法，但是認為以現在袋棍球的風氣而言，企業的老闆投入的程度並不會太高，於是林雅貞選擇培育更多有興趣的好手，讓他們自動把袋棍球的風氣擴散到他們所任職的公司、企業。

林雅貞強調，「我做這件事情我沒有這麼看成績，球員們現在能不能拿出好成績不重要，重要的是他們能不能今天的自己表現得比昨天的自己更好，我把這當作永續的企業在經營，我必須把根先做好，才能永續、才能談成績。」

關鍵字： 袋棍球林雅貞

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