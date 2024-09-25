剩4隊PLG新賽季14位裁判執法　專屬訂製鞋款曝光！

▲PLG新賽季裁判專屬訂製鞋款。（圖／PLG提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

PLG第5季季前熱身賽10月12日將在台南成功大學開打，2024-25賽季僅剩4隊，日前更傳出多位裁判也跟著轉投另一聯盟TPBL，不過根據副會長陳建州的說法，新賽季仍會有14位執法裁判，聯盟今(25)日也公布了裁判專屬訂製鞋款，以黑色為主色，鞋舌上印有「PLG」字樣。

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PLG今年與新加入聯盟的台鋼獵鷹攜手舉辦熱身賽，首度將PLG賽事帶到「府城」台南，4隊都將進行2場熱身賽，各隊戰力整合成果，都將透過這次熱身賽進行驗收及調整。

PLG原本的賽務長陽和平轉任另一聯盟TPBL副祕書長，讓部分球迷擔心PLG的裁判也將跟著出走，不過據副會長陳建州的說法，今年依舊會有14名裁判在第一線執法。

PLG今日也公布為裁判準備的專屬訂製鞋款「Nike G.T. Cut Academy EP」，鞋舌上印有「PLG」字樣，別具巧思。

PLG熱身賽門票已於9月16日開賣，詳細賽程如下 ：

10/12

14:00 臺北富邦勇士 vs. 高雄鋼鐵人

16:30 臺南台鋼獵鷹 vs. 桃園璞園領航猿

10/13

16:30 桃園璞園領航猿 vs. 高雄鋼鐵人

19:00 臺南台鋼獵鷹 vs. 臺北富邦勇士