桃猿送嘟嘟退休禮也有史努比　沈鈺傑加贈22年珍藏照片

▲潘威倫、沈鈺傑、林泓育 。（圖／樂天桃猿提供）

記者王真魚／桃園報導

統一獅「嘟嘟」潘威倫將在本周末進行引退儀式，今天作客樂天桃猿，美和學長沈鈺傑、中華隊戰友林泓育特別致贈退休禮物。沈鈺傑拿出珍藏22年的照片，潘威倫相當驚喜直呼，「是我還很瘦的時候。」

沈鈺傑透露，這張照片是一起去打哈連盃的時候，「我們在等開幕典禮，等到無聊，我就叫他坐上去拍一張照，我們很多照片，我都有好好收著呢！」

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除了哈連盃的照片，球團另外致贈「護國神嘟」立牌，以及史努比摺疊購物車。

潘威倫笑說，從國中開始就很愛史努比，逛夜市射飛鏢可以獲得玩偶時，也都是帶史努比娃娃回家，「看著它，就覺得很療癒，以前還有收集很多小吊飾、娃娃，跟一些馬克杯、存錢筒，不過有些娃娃、吊飾後來有捐出去，留一些比較精緻的物品。」

兩人是美和相差一屆的學長、學弟，人生一大半都有彼此。沈鈺傑說，潘威倫最讓他佩服的地方，正是他始終如一的沈穩性格。

「不僅是個性，他的控球能力也是如此。從國中時期就展現出穩定的實力，一直到進入職棒後的輝煌時期，這兩項特質始終如故，從未改變，那時也有職棒學長說，他以後進入職棒一定會很厲害。」

這兩天收到退休禮物，潘威倫真的很感激，「對一個即將引退的選手來說，我真的很感恩，覺得很溫暖。」

▲潘威倫、古久保健二 。（圖／樂天桃猿提供）