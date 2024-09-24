悍將球員打12強！林華韋尊重選手意願　強調顧好身體

▲113學年度學校體育傳炬獎「終身成就獎」得主、富邦悍將領隊林華韋。（圖／記者簡名杉攝）

記者簡名杉／台北報導

2024年世界12強棒球賽將於11月展開，富邦悍將領隊林華韋談到這項棒球盛事，坦言希望中華隊能打出佳績，但也擔心選手經過一整個球季的征戰後，會有受傷風險，他強調尊重選手的參賽意願，同時特別提醒選手們要「顧好身體」！

相隔5年的世界12強棒球賽，將在11月9日正式開打，被分在B組的中華隊，與日本、韓國、澳洲、多明尼加與古巴同組，而B組的賽事除了開幕戰在日本名古屋巨蛋舉行外，其餘小組賽都在台灣的台北大巨蛋與天母棒球場展開，中華隊將在主場力拚分組前二晉級的資格。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陣中可能有數名球員披上中華隊戰袍的悍將領隊林華韋，談到對12強棒球賽的看法，「12強正好是面臨職棒球季結束不久，我當然非常希望我們中華隊可以拿到一個好的成績，但是比較擔心的是這些球員身體的疲勞狀況，希望參賽選手為國爭光之下，自己身體也要保重也要顧好。」

他提到明年2月還有「經典賽資格賽」將展開，對於所有中華隊主力球員的體力都是很大的負擔，林華韋強調，對於悍將的選手披上國家隊戰袍，會「尊重球員的意願」，不過他強調，「希望他們自己的健康問題也要顧好，因為一受傷了就什麼都會受到影響，會特別體醒他們！」