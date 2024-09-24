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不只天份好又努力、自律！林華韋談眼中的「嘟嘟」潘威倫

▲113學年度學校體育傳炬獎「終身成就獎」得主林華韋。（圖／記者簡名杉攝）

▲113學年度學校體育傳炬獎「終身成就獎」得主林華韋。（圖／記者簡名杉攝）

記者簡名杉／台北報導

中華職棒統一獅隊傳奇投手「嘟嘟」潘威倫將於本週舉行「DU MY BEST」引退賽，曾於2001年荷蘭港口盃、2006年經典賽以國家隊總教練身份與潘威倫合作的富邦悍將領隊林華韋，也在28日的引退儀式受邀擔任嘉賓，林華韋談到潘威倫，直言他是一位「不只天份好，還努力又自律」的選手！

屢次披上中華隊戰袍為國出征的潘威倫，於2001年荷蘭港口盃與2006年世界棒球經典賽效力於林華韋麾下，最終2001年荷蘭港口盃的中華隊拿下第四名，2006年的世界棒球經典賽中華隊則止步於分組預賽。

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林華韋談到潘威倫這位國家隊子弟兵，直言，「他是一個天分非常好的選手，加上非常的自律、也努力的訓練，所以才能夠有這樣的成就，一樣走過這段時光，選手也是有面臨退休的一天，我還是要非常肯定他在當選手時候的傑出表現，祝福他退休之後的第二人生，也能夠過得非常的精彩！」更指出潘威倫雖然話不多，但是是一位讓教練非常放心的選手。

在選手時期並沒有歷經過引退賽，但林華韋透露，他有在國際賽結束之後舉辦簡單的引退儀式，是台灣第一位有引退儀式的選手，看到現在的選手有如此風光的引退賽，林華韋笑說，「還不到羨慕的這個階段。」但也認為球團願意給貢獻良多的選手舉辦引退賽，是一件非常好的事情，也代表了台灣棒壇、社會的進步。
 

關鍵字： 潘威倫林華韋中職統一獅

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