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桃猿連3場對古林：要打好他的直球　林岳平本想調動輪值

▲▼ 古林睿煬 。（圖／統一獅提供）

▲古林睿煬 。（圖／統一獅提供）

記者王真魚／桃園報導

統一獅今天作客樂天桃猿，推出本土投手古林睿煬應戰，兩隊近3次交手，獅隊都是由古林睿煬應戰。總教練林岳平表示，本來有考慮順延，但不想大調動輪值，決定按照原有計畫。

林岳平解釋，「本來是有想說順延，就讓布雷克丟，但他已經待命3天了，對原先準備好的投手來說，也不好調整。」他認為，與其動兩個投手，不如動一個就好，「二、四的先發輪值已經排定，布雷克放到周四。」

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桃猿連3次打古林，前2次內容不差，但結果並不好，2場比賽只得到2分。對此桃猿總教練古久保健二表示，「針對他的投球，打者都要再想一下自己的策略，主要還是擊球必須紮實。」

「他是直球為主的投手，要想辦法打好他的直球。」古林睿煬對戰最快153公里，並非個人最速。古久保也觀察到，他今年投球更聰明，會配速之外，也會隨著比賽狀況改變投球策略，「加上他的直球品質很好，重要是能不能掌握到他的高球，面對任何投手都一樣，好球帶要設定好，想辦法攻擊好球。」

不過統一獅今天牛棚少一大戰力，裴瑞茲陪家人出國解決簽證問題，因此向球團請假，預計明天就歸隊。

對於此戰缺少裴瑞茲，林岳平強調，「沒有誰不能打，沒有人才不能打。」

古林睿煬本季對戰樂天桃猿表現

 

日期 球場 局數 被安打 被全壘打 失分 自責分 四壞 故四 防禦率 被打擊率 單場最快球速
2024/05/10 桃園 6 9 1 5 5 2 0 7.50 .360 153公里
2024/08/09 花蓮 6 5 0 1 1 2 0 4.50 .311 152公里
2024/08/18 桃園 6 6 0 1 1 0 0 3.50 .299 153公里
2024/09/03 台南 7 3 0 0 0 3 0 2.52 .253 153公里
2024/09/17 台南 6 8 0 2 2 1 0 2.61 .270 152公里
關鍵字： 選手投球表現全壘打球速防禦率中職統一獅古林睿煬樂天桃猿

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