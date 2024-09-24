世界男雙第5快！王齊麟殺球時速442.6公里　要年輕人認真點

記者游郁香／綜合報導

現年29歲的台灣「黃金男雙」成員王齊麟預計再戰4年，在巴黎奧運後改搭21歲小將邱相榤，已是資深球員的王齊麟殺球威力依舊兇猛，世界羽聯(BWF)昨(23)日公布香港公開賽「殺球時速」排行榜，王齊麟以442.6公里名列男雙第5，他打趣標記了搭檔邱相榤，「認真殺啊年輕人，不然要被我追到了。」

BWF昨日公布今年香港賽「殺球時速」排行榜，其中男雙的部分，印尼選手馬辛(Daniel Marthin)殺球時速達470.7公里，高居首位；名列第2的球員也來自印尼，毛蘭納(Bagas Maulana)殺球時速為456.4公里；第3名還是馬辛的451.4公里。

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▲王齊麟。（圖／記者湯興漢攝）

台灣「雙塔組合」當中的邱相榤殺出449.3公里，排在第4，搭檔王齊麟以442.6公里緊追在後，位居第5。

王齊麟將這個排行榜分享到個人IG，打趣標記了比自己小8歲的搭檔邱相榤，「認真殺啊年輕人，不然要被我追到了。」附上「得意」的表情符號。

王齊麟接受《中央社》訪問時搞笑表示，這項統計數據證明自己依舊「老當益壯」，殺球還是很有力，他也要年輕人努力一點，「不要被我超越了。」

麟榤配今(24)日將下午將迎來超級300系列澳門公開賽首輪賽事，對手是同鄉的「李家兄弟」李芳任、李芳至，兩個組合將首次交鋒。

▲「麟榤配」王齊麟、邱相榤。（圖／Badminton Photo提供）