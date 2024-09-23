「證件妹」吳佳穎台北國際大獎賽摘金　懸殊差距捍衛主場

▲「證件妹」吳佳穎在台北國際射擊大獎賽摘金。（圖／翻攝自IG／yingying_der）

記者游郁香／綜合報導

2024年台北國際射擊大獎賽今(23)日在公西靶場登場，「證件妹」吳佳穎在女子10公尺空氣手槍以578分、第1名晉級決賽，她決賽仍維持驚人準度，平均單發分數達10.2，最終以總分242.2力壓日本勁敵藍澤光的236.9，以5.3分的「懸殊差距」摘金，成功捍衛主場。

今年的台北國際射擊大獎賽是台灣首度舉辦「世界層級」的射擊賽事，共有10國、140名好手共襄盛舉，包含我國8名巴黎奧運國手。吳佳穎參加女子10公尺空氣手槍、25公尺火藥手槍兩個項目，今日率先在10公尺空氣手槍賽事中登場，這是她巴黎奧運後的首場國際賽，預賽就射下578分傲視群雄，第21發還打出10.8的高分，以第1名之姿挺進決賽。

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▲「證件妹」吳佳穎在台北國際射擊大獎賽摘金。（圖／翻攝自IG／yingying_der）

吳佳穎決賽延續好手感，平均單發分數達10.2，最終以242.2分比下日本好手藍澤光的236.9摘金，雙方差距達到懸殊的5.3分，「證件妹」成功捍衛主場；懷胎7個月的余艾玟繳出175.7分名列第5，21歲小將劉恆妤射出133.2分排在第7。

吳佳穎賽後表示，自己以放輕鬆的心態來面對挑戰，雖然是在自己的國家比賽，但沒有想太多，一樣一發一發打出平常練習的水準，享受比賽的同時也發揮出自己的實力，她周五還要再戰女子25公尺火藥手槍賽事。