柯瑞明年夏天「合體」字母哥？　美媒：勇士老闆一直夢想延攬他

▲勇士柯瑞、公鹿安戴托昆波。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士今夏與天王柯瑞(Stephen Curry)續約1年，確保他至少會在灣區待到2026-27賽季結束。灣區勢必得好好把握「咖哩大神」最後的巔峰歲月，《The Athletic》記者阿米克(Sam Amick)近日在節目上表示，如果公鹿繼續走下坡，勇士是否會在明年休賽季展開挖「字母哥」行動，這點值得關注。

勇士3巨頭在神射湯普森(Klay Thompson)離隊後宣告解體，未來是否還會延攬其他巨星來「輔助」天王柯瑞，受到高度矚目。《The Athletic》記者阿米克最近作客灣區媒體《Audacy》的播客節目「The TK Show」，提到了「咖哩大神」聯手另一位2屆年度MVP「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)的可能性。

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阿米克說，「我認為在NBA一直受到關注的事，是公鹿是否會走下坡。我們知道勇士老闆拉卡柏(Joe Lacob)長期以來都夢想著讓Giannis來勇士，再次強調，這不太可能，但米德爾頓(Khris Middleton)明年夏天將成為自由球員，我認為Giannis的狀態值得關注。」

▲勇士柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

《NBC體育》指出，「希臘怪物」與勇士之間的交易傳聞，多年前就存在，而安戴托昆波與柯瑞之間公開表達互相欣賞，更進一步「點燃」了這一猜測。

「字母哥」2021年率公鹿贏得隊史第2冠，但密爾瓦基近3年在季後賽表現掙扎，去年夏天交易來8屆全明星後衛里拉德(Damian Lillard)，卻沒有收到預期中的成效，仍連2年季後賽止步首輪，因而引發「字母哥」是否會離開發跡球隊的討論。

「字母哥」2023年與公鹿續約3年， 合約最後一年2027-28賽季是球員選項，這使得別隊想透過交易網羅他的難度大增，不過在阿米克看來，「字母哥」明年休賽季的動向仍值得關注。

▲公鹿「字母哥」安戴托昆波、米德爾頓。（圖／CFP）