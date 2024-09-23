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「女柯瑞」全票獲最佳新人、MVP票選排第4　季後賽首秀遭戳眼

記者游郁香／綜合報導

女籃史上最強新星克拉克(Caitlin Clark)毫無懸念以「全票」贏得WNBA年度最佳新秀，她還入選年度第1隊，在MVP票選中名列第4，在她的加持下，印第安納狂熱隊今年的平均觀眾人數更勝同城的NBA球隊溜馬。克拉克今(23)日迎來季後賽首秀，首節就被戳到眼睛，手感明顯降溫，17投僅4中。

印第安納狂熱「狀元」克拉克菜鳥季就狂刷紀錄，她例行賽總得分769分，成為WNBA史上單季得分最多的控衛，並以337助攻、122顆三分球傲視全聯盟，是首位同時領跑助攻與三分榜的WNBA球員。

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克拉克也刷新WNBA史上菜鳥季最多得分、最多助攻和最多三分進球數紀錄，例行賽繳出場均19.2分、8.4助攻和5.7籃板，外帶1.3抄截，毫無懸念以全票之姿獲頒年度最佳新人。對於獲得這個獎項，她謙虛表示，「如果沒有一群出色的隊友和教練，這一榮譽是不可能實現的。」她期待將例行賽激勵人心的表現帶到季後賽。

▲▼女籃最強新星、印第安那狂熱克拉克。（圖／達志影像／美聯社）

▲女籃最強新星克拉克全票獲年度最佳新人。（圖／達志影像／美聯社）

克拉克還入選年度第一隊、年度新秀陣容，在MVP票選中也名列第4，她得到6張第3名選票、26張第4名選票和22張第5名選票，對此她直言，「這很酷，但我真的不在乎，我的生活不會因為這個而有所改變。」

克拉克今日迎來季後賽首秀，她所屬的狂熱隊是第6種子，睽違8年重返季後賽，首輪碰上第3種子康乃迪克太陽，克拉克首節就被戳中眼睛，手感明顯降溫，整場17投4中拿下11 分，另有8助攻、4籃板、3抄截和1火鍋，狂熱隊終場以69比93狂輸24分。

▲▼女籃最強新星、印第安那狂熱克拉克。（圖／達志影像／美聯社）

▲印第安那狂熱狀元克拉克首節遭戳中眼睛。（圖／達志影像／美聯社）

談到首節的戳眼意外，克拉克坦言，「顯然我被狠狠戳了一下，但我覺得這並沒有影響我。我出手的機會很好，只是球沒進。我覺得我們這場比賽打得很糟糕，比賽的節奏非常差。」

儘管G1大敗，克拉克沒有失去信心，「我們沒有發揮好，沒有打出我們應有的水準……但我們可以贏。這與場館無關，與球場無關，與籃框也無關，我對這支球隊充滿了信心。」

▲▼女籃最強新星、印第安那狂熱克拉克。（圖／達志影像／美聯社）

▲克拉克季後賽首秀手感降溫。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： WNBA克拉克Caitlin Clark印第安納狂熱

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