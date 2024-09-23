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平野惠一最後舞台巧思　周思齊守3個外野笑說：沒有球

▲▼周思齊生涯最終戰賽後引退儀式。（圖／記者李毓康攝）

▲▼周思齊生涯最終戰賽後引退儀式。（圖／記者李毓康攝）

▲▼周思齊生涯最終戰賽後引退儀式。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

中信兄弟周思齊22日引退賽，兄弟總教練平野惠一為他規劃了一個特殊的劇本，「在九局取消指定打擊員，每次出局數增加時，周思齊就要換一個外野位置，以此向他致敬。」這個決定是在平野惠一與周思齊討論後作出的。

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周思齊在九上取消指定打擊員的位置，隨後依序鎮守左外野、中外野及右外野，每換一次守備位置，現場廣播就會再介紹一次，也讓球迷為他歡呼。

平野惠一透露，他曾與周思齊討論過這個特別的安排，周思齊對此表示贊同，並說道「お願いします！（麻煩了！）」於是兩人就決定這樣做。

▲▼ 周思齊引退賽最終戰 。（圖／記者李毓康攝）

▲▼ 周思齊引退賽最終戰 。（圖／記者李毓康攝）

▲▼ 周思齊引退賽最終戰 。（圖／記者李毓康攝）

平野惠一的「周思齊劇本」還包含了許多根據比賽狀況而變化的計畫。他表示，今天有這麼多觀眾是為了周思齊來到球場，他是一位值得尊敬的選手，因此才會吸引這麼多人來觀看他的引退賽。他說，「職棒的存在是為了球迷，我們要讓他們看得開心。對於我們尊敬的周思齊，我能做的就是為他準備一個舞台。」

周思齊透露，將近3年多沒有守備，近期努力調整，謝謝平野總教練，「讓我有機會在外野跟球迷道別，還好球沒有打過來，很順利。」從右外野回來時刻，球迷歡呼不間斷，高喊周思齊的名字，他說，「感覺不是很好，因為要說再見，很幸福也很難過，會記得這個時刻，會記得大家。」

回到休息室，最後一次整理珍惜的球棒，對球棒特別重視的周思齊說，「每支球棒都有取名字，要把『他們』放好，避免『他們』生氣。」最後一支球棒「小紅」，周思齊坦言，「最後一個打席很敏感，記得那個時候。」

▲▼ 周思齊引退賽最終戰 。（圖／記者李毓康攝）

▲▼ 周思齊引退賽最終戰 。（圖／記者李毓康攝）

▲▼ 周思齊引退賽最終戰 。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 周思齊引退賽中信兄弟平野惠一感動

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