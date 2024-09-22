「阿先生」阿提諾重返亞洲籃壇！加盟澳門黑熊攜手德古拉





記者簡名杉／綜合報導

▲前中華隊歸化球員阿提諾。（圖／記者林敬旻攝）

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中華男籃前歸化球員「阿先生」阿提諾(William Artino)今年初遭新竹攻城獅釋出後，僅透露將提前返美陪伴家人，未表態下一步新動向，時隔近8個月，東南亞職籃(ABL)的澳門黑熊隊宣布與他簽約，是阿提諾第三度加盟ABL，將與前陣子官宣加入澳門黑熊的前台籃洋將「馬爾他巨獸」德古拉(Samuel Deguara)當隊友。

現年32歲的阿提諾曾於2019年加入ABL寶島夢想家，隔年因為工作簽證問題，3年無法來台工作，於是轉戰同聯盟的吉隆坡猛龍，結束禁令後他重返台籃，加入T1聯盟台鋼獵鷹，同時以「殊勳方案」申請歸化入中華民國國籍，成為中華男籃史上第二位歸化球員，而在2022年他轉投PLG新竹攻城獅，效力兩個賽季，於今年初因戰力不符遭球隊割愛。

跟攻城獅分道揚鑣後，阿提諾也沒有與中華籃協達成歸化球員續約共識，確定不再披上中華男籃戰袍出賽，阿提諾曾代表台灣出戰亞洲盃、瓊斯盃與去年的杭州亞運，曾幫助中華隊拿下杭州亞運第四名佳績。

沉寂了約8個月之後，澳門黑熊今(22)日於社群網站宣布延攬阿提諾，是阿提諾生涯第三度回鍋ABL，將與「台籃熟面孔」德古拉當隊友，另外澳門黑熊也將參與新賽季的東亞超級聯賽(EASL)，他們被分在B組，與PLG「衛冕軍」新北國王分在同組，阿提諾有望在球隊10月「作客」台灣時，再度於台灣球迷面前獻技。