質疑塞爾提克奪冠之路史上最輕鬆　歐尼爾：能再贏一次嗎？

▲「大鯊魚」歐尼爾。（圖／達志影像／美聯社）

記者簡名杉／綜合報導

「綠衫軍」波士頓塞爾提克上賽季於總冠軍賽以總戰績4勝1敗打下達拉斯獨行俠，摘下冠居聯盟的隊史第18座總冠軍，近日曾效力過塞爾提克的NBA傳奇巨星「大鯊魚」歐尼爾(Shaquille O’Neal)卻在節目上質疑，塞爾提克上賽季的奪冠之路是「史上最輕鬆」，並直言，「新賽季能再贏一次嗎？」

連續10年摘下季後賽門票的綠衫軍，上賽季以64勝18敗、全聯盟最佳戰績的姿態，成為東部第一種子，首輪面對從附加賽打上來，缺少頭號球星巴特勒(Jimmy Butler)的邁阿密熱火，綠衫軍輕鬆以4比1過關，次輪、東冠遭遇克里夫蘭騎士、印第安納溜馬，對手的王牌球星米歇爾(Donovan Mitchell)、哈利伯頓(Tyrese Haliburton)也因傷未能全程出賽，綠衫軍順利以4比1、4比0過關，並在冠軍賽以4比1打退獨行俠，成功捧起金盃。

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然而曾在生涯最後一個賽季穿上綠衫軍球衣的「大鯊魚」歐尼爾，卻對老東家隊史第18座冠軍表示不以為然，日前他登上哈斯倫(Udonis Haslem)與米勒(Mike Miller)主持的播客節目，不改大砲個性，直接開酸老東家的奪冠之路是史上最「輕鬆」。

「大家都知道，上季波士頓的奪冠之路是史上最輕鬆的，你輕鬆贏了一冠不打緊，但問題是，你新賽季還能再贏另一座冠軍嗎？」歐尼爾提出他的質疑。