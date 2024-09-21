五月天為周思齊獻唱滿滿彩蛋！相約花蓮合唱I Love You 無望

記者王真魚／台北報導

中信兄弟隊球星周思齊在引退之際，終於實現與偶像五月天見面的夢想。周思齊賽後拿出7、8張珍藏已久的五月天唱片，迫不及待地請偶像們簽名留念。真正讓他興奮不已的是與五月天清唱一曲「I Love You 無望」。

▲周思齊 。（圖／記者王真魚攝）

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這首歌對周思齊來說意義非凡，他解釋道，「那是高中時期的回憶，在男子宿舍裡，一群男生賀爾蒙作祟，只能打棒球，就只能說無望，大家都無望。」他笑稱，「後來大家有了女朋友，就開始唱《天使》。」

令周思齊驚喜的是，五月天邀請他一同到花蓮演出。這個驚喜讓他欣喜若狂，「我說好啊，我可以去嗎？他們說，真的嗎，打勾勾啊！」周思齊興奮地宣布，「我要去花蓮唱歌了，掰掰～」雙方還約定在花蓮的舞台上再次合唱「I Love You 無望」。

五月天今晚賽後為周思齊獻唱，誠意十足，改編誠泰經典加油橋段，嗨唱「殺殺殺」，且並非外界所傳表演六隊組曲，而是選擇兄弟各主力選手的應援作為組曲，包括「世界經典名曲」陳子豪的「炸裂」應援。

周思齊賽後哽咽致詞，「我很謝謝大家都來了尤其是誠泰老朋友，第一次退休不好意思，我把大家都帶來了，我很想念大家。」

賽前，周思齊穿著誠泰球衣，特別走向右外野和老球迷致意，他說，「誠泰球迷辛苦了真的，我們走過風雨，來不及跟大家說再見，我一直覺得可以立足在今天這個時刻，都是這些學長，謝謝各位學長、謝謝董事長。」

今晚，周思齊以「誠泰」身份告別球場，他感性地說，「今天也是誠泰書寫中職最後一天，要謝謝誠泰球迷一直為我加油到現在。」他也向兄弟球迷說聲謝謝，「雖然過去是敵隊，我知道很多老球迷聽到『殺殺殺』不舒服，不好意思請你們見諒，今天先獻給誠泰球迷。」

周思齊也感謝五月天，「謝謝你們，讓我的老朋友們回來了。」他也邀請五月天再唱一首，五月天回應，「今天是你的演唱會，大家想聽思齊唱歌嗎？」全場歡聲雷動。

在全場球迷的鼓吹之下，周思齊和五月天齊唱他的應援曲，「無論這世界如何變化，始終堅持自己的信仰，奔馳在球場裡的每一秒，全力以赴的火焰，完全的燃燒，無論這世界如何變化，始終堅持自己的信仰不管。」為今天劃下完美句點。