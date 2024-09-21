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周思齊引退周首戰　兄弟4:2勝味全！票房、戰績雙贏

記者王真魚／台北報導

中信兄弟周思齊引退周第一天，先發1棒指定打擊，打滿全場，雖然沒有安打，不過投手、打者都相挺，德保拉7局優質好投，打線3局灌進4分奠定勝基。兄弟終場4比2勝出，加上4萬人滿場，票房、戰績雙贏，下半季魔術數字Ｍ6，全年第一魔術數字減至M9。

周思齊今天先發第一棒指定打擊，繼2021年再度先發第一棒，總教練平野惠一賽前就表示，今天調度不會因此有特別調整，也會讓周思齊打滿整場。

平野惠一說到做到，周思齊打好打滿，不過此役4打數無安打。為向過去致敬，兄弟球團體貼地安排誠泰球迷們負責周思齊首打席的應援。當熟悉的「牛仔好忙」應援曲在球場響起時，現場氣氛瞬間沸騰。

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雖然周思齊熄火，不過隊友夠挺，許基宏今天3安猛打賞，獲選單場MVP，包括3局擊出致勝安打，貢獻2分打點。曾頌恩隨後也追加2分打點一壘安打，幫助兄弟單局灌進4分。

味全今天都靠張祐嘉，他在2局敲高飛犧牲打，率隊先馳得點，7局又擊出安打追回1分。

德保拉先發7局被敲7支安打，另有1次三振，沒有任何保送，失掉2分，拿下本季第10勝，連5年單季都達10勝。

▲▼周思齊引退賽共記有40000人進場，中信兄弟成為中職史上首支在大巨蛋達成滿場紀錄的球隊。（圖／記者李毓康攝）

▲周思齊引退週首日40000人進場，中信兄弟再刷新中職紀錄。（圖／記者李毓康攝）

▲▼周思齊引退賽。（圖／記者李毓康攝）

▲周思齊引退賽。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 中信兄弟周思齊引退棒球中職

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