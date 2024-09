9月自責分率破10、近6戰先發僅1勝　韋蘭德直言太快回到球場

▲韋蘭德(Justin Verlander)。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

休士頓太空人賽揚名投韋蘭德(Justin Verlander)在今天(台灣時間21日)對陣洛杉磯天使的比賽中主投4.2局就被敲出8支安打責失6分,提前遭KO退場;結合近期糟糕的表現,韋蘭德賽後坦承自己應該多花時間恢復頸部傷勢,不該這麼快就重返投手丘。

“For them to have that ovation after such a difficult day, yea it touched me,” Justin Verlander said of the ovation he received from #Astros fans.#Relentless pic.twitter.com/hvqEQWtNFs [廣告]請繼續往下閱讀... September 21, 2024

今天韋蘭德在4.2局的投球任務中被敲出8支安打丟掉6分,靠著隊友強大的火力掩護下最終無關勝敗,賽後防禦率升至5.55;韋蘭德在9月份共計4場先發,只有1場剛好投滿5局,單月防禦率高達10.90,本季先發成績則是先發16場,4勝6敗,近6場先發只有1勝。

Astros’ Justin Verlander says he returned from neck injury too soon



HOUSTON — Justin Verlander missed almost two months this summer with a neck injury.



After his latest tough start on Friday night in Houston’s 9-7 win over the Angels, the… pic.twitter.com/1oDQighwuv — DAILY NEWS (@daily_newsz) September 21, 2024

韋蘭德今年6月15日(美國時間)進入傷病名單,並在8月21日歸隊,「我認為我從頸部受傷中恢復的有點快,」他表示,「顯然我知道日程安排,我想成為這支球隊的資產,要做到這一點,我需要能夠找出自己的位置,但顯然結果並不好,但除了努力上場之外,你別無選擇。」

比賽結束後,太空人主帥艾斯帕達(Joe Espada)被問到韋蘭德在季後賽是否可以幫助球隊前行,艾斯帕達則說,「我不會討論季後賽的影響,我們正在努力進入季後賽,對嗎?我們正在努力讓這些人取得成功,這樣我們就可以進入季後賽。」

Astros’ Justin Verlander says he returned from neck injury too soon https://t.co/etExjBcQpU pic.twitter.com/gJKSYLXeoU — New York Post Sports (@nypostsports) September 21, 2024

韋蘭德6月15日進入傷病名單,8月21日回歸賽場,「自從我回來後,我的表現一直不好,所以這很難;但我的職業生涯之前也經歷過一段艱難的時期,我必須找到一種方法來度過難關,」韋蘭德最後表示。