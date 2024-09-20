恩比德3年61億續約！生涯收入史上第4高　費城今夏狂砸175億

▲恩比德與七六人續約3年。（圖／翻攝自IG／joelembiid）

記者游郁香／綜合報導

2023年MVP得主恩比德(Joel Embiid)今(20)日宣布自己與七六人延長合約，以3年1.929億美元(約61.1億台幣)的價碼續約，喊話希望當「終生費城人」。據《ESPN》的報導，恩比德職業生涯收入將達到5.148億美元(約164.5億台幣)，竄升NBA史上第4高。

恩比德晚間在個人IG貼出簽約照，「費城是我的家。我想在這裡度過我整個職業生涯。我愛這個社區以及你們給我和我家人的一切。我們還有很多工作要做，你們值得擁有一座冠軍，我認為我們才剛剛開始！」

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據《ESPN》資深記者謝爾本(Ramona Shelburne)的報導，恩比德將放棄原有2026-27賽季價值5900萬美元的球員選項，與七六人重新簽訂3年1.929億美元的頂薪合約，新合約最後一年(2028-29賽季)是球員選項，價值6900萬美元。

▲恩比德與七六人續約3年。（圖／翻攝自IG／joelembiid）

簽下新合約後，恩比德職業生涯總收入將達到5.148億美元，名列NBA史上第4高，僅次天王詹姆斯(LeBron James)、柯瑞(Stephen Curry)和新隊友喬治(Paul George)。

七六人老闆哈里斯(Josh Harris)透過聲明表示，「我們非常高興這紙延長合約能讓他和他的家人在未來幾年繼續留在費城。 」他誇讚恩比德是有史以來最偉大的七六人球員之一，且正邁向史上最佳之一，在場上攻守俱佳，「他擁有這個聯盟罕見甚至從未見過的體型、力量和運動能力。他對這支球隊爭奪另一座NBA總冠軍至關重要，我們很榮幸他繼續選擇這支球隊作為他的NBA之家。」

▲恩比德、喬治。（圖／達志影像／美聯社）

30歲的恩比德是七六人的基石，生涯5度入選年度最佳陣容，是場上最具宰制力的中鋒之一，他職業生涯場均可得27.9分，根據《ESPN》統計，這是歷史上第4高的紀錄，僅次於喬丹(Michael Jordan)、張伯倫(Wilt Chamberlain)和唐西奇(Luka Doncic)。

七六人這個休賽季花錢不手軟，除了恩比德的3年合約，他們還以4年2.12億美元挖來頂尖搖擺人喬治，以2.04億美元與後場新星馬克西(Tyrese Maxey)續約，延攬了射手馬丁(Caleb Martin)、老將戈登(Eric Gordon)和資深長人卓拉蒙德( Andre Drummond)，並留下烏布瑞(Kelly Oubre)和羅瑞(Kyle Lowry)，今夏總計砸了5.5億美元(約175.8億)組建陣容。

▲七六人恩比德。（圖／CFP）