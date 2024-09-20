電競棒球12強臺北資格賽總決賽開打　6位臺灣選手爭奪正式賽門票

▲▼電競棒球12強臺北資格賽。（圖／台灣世界少棒聯盟提供）

記者楊舒帆／綜合報導

即將於明日（21日）在新北電競基地開打的電競棒球12強臺北資格賽總決賽，將有六位臺灣選手爭奪兩張門票，參加由世界棒壘球總會（WBSC）於11月舉辦的ePremier12電競棒球12強。今日（20日）特別開放選手適應場地及器材，並進行賽事抽籤儀式，決定對戰組合。

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自2021年起，WBSC為了推廣棒球電子競技，與日本遊戲商KONAMI合作，將WBSC eBASEBALL™: POWER PROS作為電競棒球指定項目。臺北資格賽主辦單位台灣世界少棒聯盟理事長黃英華表示，當得知WBSC要舉辦ePremier12電競棒球12強時，積極爭取在臺灣舉辦資格賽，讓更多的臺灣選手有機會展現實力。

本次參賽的六位選手包括Hazuremon、DoubleBass、蛇蛇（SHESHE）、CMWANG、台灣の超、Dashu。其中，Hazuremon在年初剛結束的WBSC年終總決賽中獲得第三名，實力強大。經過抽籤分組後，每組前二名將進行交叉決賽，前兩名將可獲得11月正式賽參賽資格。

賽事全程將於愛爾達體育四台及GetWin Sports YT及Twitch頻道全程實況轉播。詳細資訊請關注台灣世界少棒聯盟粉絲專頁。