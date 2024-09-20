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像傻子想出來的漫畫！ 《閃電怪馬》作者：大谷令人難以置信

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平今天（台灣時間20日）打擊表現大放異彩，單場猛敲6安創旅美生涯首次、進帳10打點，包含3轟、2盜，達成51轟、51盜壯舉；大谷的瘋狂表現也讓知名漫畫家、《閃電怪馬》作者津野丸表示「如果我之前畫出這樣的劇本情節，編輯一定會退回的。」

大谷全場6打數都敲安，包含3轟、進帳10分打點，跑出2盜，賽後打擊率上升至2成94，整體攻擊指數（OPS）為1.005；此外根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，大谷翔平是第一位達成單場至少5安、2轟、2盜的選手，也是大聯盟史上第一位單場3轟、2盜的選手。

大谷翔平今天的瘋狂表現宛如漫畫中的情節精彩，令人難以置信；以《閃電怪馬》成名的作家津野丸也在自己的X（前身推特）上發文寫道，「大谷翔平的表現就像是傻子想出來的漫畫劇情，如果我畫出這樣的劇本，編輯一定會退回的。」

這則貼文一出粉絲們也紛紛熱烈回應，「就是太不真實的意思」、「這已經超越了漫畫」、「現實已經超越了漫畫世界」、「他真的是一個讓人搞不懂的存在。」

關鍵字： MLB洛杉磯道奇大谷翔平

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