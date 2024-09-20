鈴木誠也轟職業生涯新高第21轟　但風頭被大谷蓋過粉絲哀號

▲鈴木誠也。（圖／路透）



實習記者胡冠辰／綜合報導

芝加哥小熊指定打擊鈴木誠也在今天（台灣時間20日）交手華盛頓國民的比賽中敲出本季第21支全壘打，突破個人大聯盟生涯單季紀錄，同時也是連續兩年全壘打產量來到20大關；但這個風頭在今天被同齡的大谷翔平以「51轟51盜」歷史性壯舉搶盡，也讓鈴木誠也的粉絲紛紛哀號表示「被埋葬的悲傷」。

3局下半，鈴木誠也在一出局2壘有人的時候咬中國民先發柯賓（Patrick Corbin）一顆92英里紅中伸卡球，一棒扛出左外野大牆形成扳平比數的兩分砲，這支全壘打是他相隔8天之後再次開轟，而小熊終場也以7比6完成逆轉勝。

Seiya Suzuki homers and Cody Bellinger drives in 3 as the @Cubs defeat the Nationals. pic.twitter.com/54f6CY5hXB — MLB (@MLB) September 20, 2024

儘管鈴木誠也今天出現刷新個人紀錄的精彩表現，但道奇隊大谷翔平在同一天創下了史上首個50轟50盜紀錄，大谷翔平全場6打數都敲安，包含3轟、2支二壘安打，進帳10分打點，跑出2盜，賽後打擊率為2成94，整體攻擊指數（OPS）為1.005。

鈴木誠也今天的風頭相比之下也顯得格外黯淡，對此球迷們紛紛留言表示，「成就相對低調，其實也已經夠強了」、「21支全壘打已經很厲害了，然而因為有這樣一個怪物打出驚人的新紀錄，讓人感覺有些心酸」、「這種被埋沒的感覺真的很悲傷」等，充滿遺憾的留言接連不斷。