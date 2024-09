鈴木誠也轟職業生涯新高第21轟　但風頭被大谷蓋過粉絲哀號

▲鈴木誠也。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

芝加哥小熊指定打擊鈴木誠也在今天(台灣時間20日)交手華盛頓國民的比賽中敲出本季第21支全壘打,突破個人大聯盟生涯單季紀錄,同時也是連續兩年全壘打產量來到20大關;但這個風頭在今天被同齡的大谷翔平以「51轟51盜」歷史性壯舉搶盡,也讓鈴木誠也的粉絲紛紛哀號表示「被埋葬的悲傷」。

3局下半,鈴木誠也在一出局2壘有人的時候咬中國民先發柯賓(Patrick Corbin)一顆92英里紅中伸卡球,一棒扛出左外野大牆形成扳平比數的兩分砲,這支全壘打是他相隔8天之後再次開轟,而小熊終場也以7比6完成逆轉勝。

Seiya Suzuki homers and Cody Bellinger drives in 3 as the @Cubs defeat the Nationals. pic.twitter.com/54f6CY5hXB