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驚險在球探離場前開轟　「陽家班」陽柏翔追隨陽岱鋼進日職圓夢

▲▼陽柏翔旅日之路。（圖／陽柏翔提供）

▲陽柏翔旅日之路。（圖／陽柏翔提供）

記者楊舒帆／綜合報導

台灣出身的陽柏翔自台東縣桃源國中畢業選擇赴日發展，從茨城縣的甲子園名校明秀學園日立高等學校畢業後，加入「獨立聯盟」茨城宇宙行星隊，並在日職選秀前的關鍵時刻展現實力，除了獲選進選拔明星隊參與秋季鳳凰聯盟賽事，更在球探面前轟出全壘打，最終在選秀會上獲得東北樂天金鷲隊第六輪指名。

陽柏翔來自「陽家班」，與陽岱鋼有親戚關係，回首談起赴日動機，陽柏翔接受《ETtoday運動雲》訪問時表示，國小時期便因崇拜陽岱鋼而立志挑戰日職。「常看他在日職的比賽影片，看到他打出好成績，就決定要朝這個目標努力。」國三時期參加測試會後順利獲得錄取，與洪雋熙、顏宇庭等人一同獲得赴日機會。

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不過受到疫情影響，陽柏翔直到高二才正式前往日本就讀。初到明秀學園日立，他雖然在語言上遇到些許障礙，但很快就適應了當地的訓練節奏與球風。高二時期便進入一軍陣容，參加夏季大會時披上16號球衣，該年儘管球隊拿下地方代表闖進甲子園，但他坦言因心理素質不夠成熟，未能進入甲子園的參賽名單，成為被刷掉的兩名選手之一。

「最遺憾的是高中最後一個夏季大會，」陽柏翔回憶道，當時已經高三的他身披5號球衣擔任先發三壘手，首戰表現亮眼，但之後陷入低潮，最終在四強賽替補守備時的失誤，讓球隊與決賽席位擦身而過。「那場比賽後我自責得大哭，至今印象深刻。」

高中畢業後，在監督推薦下加入獨立聯盟茨城宇宙行星隊。陽柏翔說：「這支球隊連續五年都有選手進入職棒，我想說去拚看看。」在獨立聯盟期間，他最大的收穫是心理素質的提升，從最初擔任先發游擊手到調整打擊姿勢適應木棒，一步步累積經驗。

關鍵時刻，陽柏翔在球探面前展現實力，特別是在對巨人隊的友誼賽中，在球探準備離場前的最後一打席轟出全壘打。此外，在鳳凰聯盟對歐力士隊的比賽中，他繳出四打席三支安打的優異表現，也為他在選秀會上獲得指名鋪路。「去年6月開始打擊狀況開始好轉，」陽柏翔分享心得，「Tee座打擊練習的訓練很重要，這讓我能好好調整打擊動作。」

獲選東北樂天金鷲隊第六輪指名的陽柏翔，回憶選秀當天的情景仍歷歷在目。當時他與球迷一同在球團室內觀看直播，原本預期自己會進入育成選手名單，沒想到在支配下選秀就聽到自己的名字，讓他驚訝得瞪大眼睛。「現場的球迷都在歡呼，一直說恭喜，連隊友都嚇到。家人在台灣看直播後也立刻聯絡我，真的很開心。」如今，這位台灣小將即將邁向日職新征程，為他的日本棒球夢開啟新章。

▲▼陽柏翔旅日之路。（圖／陽柏翔提供）

▲陽柏翔旅日之路。（圖／陽柏翔提供）

關鍵字： 陽柏翔日本棒球台灣棒球東北樂天金鷲隊明秀學園

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