美媒預言「詹皇父子開幕戰肯定聯手」　歐尼爾希望布朗尼開心

▲《ESPN》資深記者洛伊預言詹皇父子將在開幕戰聯手 。（圖／翻攝自X／Los Angeles Lakers）

記者游郁香／綜合報導

湖人10月23日將迎來新賽季開幕戰，《ESPN》資深記者洛伊(Zach Lowe)預言，詹姆斯(LeBron James)與大兒子布朗尼(Bronny James)屆時「百分之百」會攜手登場，滿足所有人的期待。身為「詹皇之子」，布朗尼承受極大壓力，洛城傳奇歐尼爾(Shaquille O’Neal)出面力挺，「我對他的願望是希望他能開心。」

湖人在今年的NBA選秀會以次輪第55順位選進「大皇子」布朗尼，詹皇父子成了NBA史上首對「父子檔」隊友，外界高度關注兩人何時會一起上陣，對此《ESPN》資深記者洛伊表示，這個願望應該在開幕戰就能實現，「他(布朗尼)百分之百會在開幕戰上場，這樣他們就有同時在場上的時刻，對吧？這一定會發生，他們會傳球給對方，無論最終是什麼樣子。」

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▲詹姆斯與大兒子布朗尼。（圖／達志影像／美聯社）

布朗尼在夏季聯賽前4戰僅繳出場均4.3分，投籃命中率暴跌到23%，還好他最後2戰一雪前恥，場均得分提升到12.5分，命中率達到48%，他確實擁有潛力，不過還需要持續精進球技，才有機會擠進輪替陣容中。布朗尼菜鳥季大部分時間可能都會在G聯盟度過，在G聯盟11月開打前，他有機會與老爸詹皇一起在NBA亮相。

湖人老闆珍妮巴斯(Jeanie Buss)上個月受訪時公開表示，布朗尼受到媒體嚴厲審視，他需要一個公平的機會來展示自己的實力，「我們必須讓這個孩子有機會上場，證明他應該穿上湖人球衣。」

▲「大皇子」布朗尼。（圖／達志影像／美聯社）

洛城傳奇歐尼爾也跳出來力挺布朗尼，「俠客」的兒子謝里夫(Shareef O’Neal)過去就讀UCLA時曾被診斷出心臟疾病並接受手術，因此他更能體會去年夏天遭逢心臟驟停的布朗尼正在經歷些什麼，「對於這樣的孩子來說，唯一的問題是他們因為自己的姓氏而承受巨大壓力，他們甚至沒有真正的機會做自己想做的事，總是被拿來和我們比較。」

歐尼爾說，他經常告訴兒子，「我們家不需要另一個籃球員，我只希望你快樂。」他對親如自己姪子的布朗尼的願望也是一樣，「我討厭那些故事線，討厭那些關於裙帶關係的談論，這些都不重要。他(布朗尼)進入了聯盟，我希望他快樂，希望他能表現出色。」