運動雲

>

美媒預言「詹皇父子開幕戰肯定聯手」　歐尼爾希望布朗尼開心

▲▼NBA天王詹姆斯實現與兒子布朗尼同隊的終極夢想 。（圖／翻攝自X／Los Angeles Lakers）

▲《ESPN》資深記者洛伊預言詹皇父子將在開幕戰聯手 。（圖／翻攝自X／Los Angeles Lakers）

記者游郁香／綜合報導

湖人10月23日將迎來新賽季開幕戰，《ESPN》資深記者洛伊(Zach Lowe)預言，詹姆斯(LeBron James)與大兒子布朗尼(Bronny James)屆時「百分之百」會攜手登場，滿足所有人的期待。身為「詹皇之子」，布朗尼承受極大壓力，洛城傳奇歐尼爾(Shaquille O’Neal)出面力挺，「我對他的願望是希望他能開心。」

湖人在今年的NBA選秀會以次輪第55順位選進「大皇子」布朗尼，詹皇父子成了NBA史上首對「父子檔」隊友，外界高度關注兩人何時會一起上陣，對此《ESPN》資深記者洛伊表示，這個願望應該在開幕戰就能實現，「他(布朗尼)百分之百會在開幕戰上場，這樣他們就有同時在場上的時刻，對吧？這一定會發生，他們會傳球給對方，無論最終是什麼樣子。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲「大皇子」布朗尼正式加盟湖人、爸爸「詹皇」詹姆斯、新秀柯奈特。（圖／達志影像／美聯社）

▲詹姆斯與大兒子布朗尼。（圖／達志影像／美聯社）

布朗尼在夏季聯賽前4戰僅繳出場均4.3分，投籃命中率暴跌到23%，還好他最後2戰一雪前恥，場均得分提升到12.5分，命中率達到48%，他確實擁有潛力，不過還需要持續精進球技，才有機會擠進輪替陣容中。布朗尼菜鳥季大部分時間可能都會在G聯盟度過，在G聯盟11月開打前，他有機會與老爸詹皇一起在NBA亮相。

湖人老闆珍妮巴斯(Jeanie Buss)上個月受訪時公開表示，布朗尼受到媒體嚴厲審視，他需要一個公平的機會來展示自己的實力，「我們必須讓這個孩子有機會上場，證明他應該穿上湖人球衣。」

▲「大皇子」布朗尼正式加盟湖人、爸爸「詹皇」詹姆斯、新秀柯奈特。（圖／達志影像／美聯社）

▲「大皇子」布朗尼。（圖／達志影像／美聯社）

洛城傳奇歐尼爾也跳出來力挺布朗尼，「俠客」的兒子謝里夫(Shareef O’Neal)過去就讀UCLA時曾被診斷出心臟疾病並接受手術，因此他更能體會去年夏天遭逢心臟驟停的布朗尼正在經歷些什麼，「對於這樣的孩子來說，唯一的問題是他們因為自己的姓氏而承受巨大壓力，他們甚至沒有真正的機會做自己想做的事，總是被拿來和我們比較。」

歐尼爾說，他經常告訴兒子，「我們家不需要另一個籃球員，我只希望你快樂。」他對親如自己姪子的布朗尼的願望也是一樣，「我討厭那些故事線，討厭那些關於裙帶關係的談論，這些都不重要。他(布朗尼)進入了聯盟，我希望他快樂，希望他能表現出色。」

關鍵字： NBA湖人詹姆斯詹皇布朗尼歐尼爾

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／史上第一人！大谷翔平達成「50轟、50盜」

快訊／史上第一人！大谷翔平達成「50轟、50盜」

大谷翔平罕見乾香檳慶祝　「幸運地」進季後賽、打破不名譽紀錄

大谷翔平罕見乾香檳慶祝　「幸運地」進季後賽、打破不名譽紀錄

快訊／大谷翔平「51-51」達陣　單場3轟、10打點、2盜狂寫紀錄

快訊／大谷翔平「51-51」達陣　單場3轟、10打點、2盜狂寫紀錄

快訊／大谷翔平51轟、51盜神紀錄！單場3轟、10打點、2盜大爆發

快訊／大谷翔平51轟、51盜神紀錄！單場3轟、10打點、2盜大爆發

生涯首次季後賽夢想成真　大谷翔平「51轟、51盜」：難忘的一天

生涯首次季後賽夢想成真　大谷翔平「51轟、51盜」：難忘的一天

懸殊分差正面對決才是棒球精神　馬林魚主帥解釋為何不敬遠大谷

懸殊分差正面對決才是棒球精神　馬林魚主帥解釋為何不敬遠大谷

大谷翔平50轟紀念球在哪？美媒曝：球迷帶回家了

大谷翔平50轟紀念球在哪？美媒曝：球迷帶回家了

打點超越松井、盜壘追趕一朗　美媒看好大谷翔平「55轟55盜」　

打點超越松井、盜壘追趕一朗　美媒看好大谷翔平「55轟55盜」　

宋晟睿被牽制球打到頭　兄弟球團送醫院急診

宋晟睿被牽制球打到頭　兄弟球團送醫院急診

澄清牧倫斯沒抓狂暴走　許皓程：南韓職籃隊趕著吃烤肉

澄清牧倫斯沒抓狂暴走　許皓程：南韓職籃隊趕著吃烤肉

劉德華唱《世界第一等》　遭「女兒」糾正..溫柔笑了

熱門新聞

快訊／史上第一人！大谷翔平達成「50轟、50盜」

大谷翔平罕見乾香檳慶祝　「幸運地」進季後賽、打破不名譽紀錄

快訊／大谷翔平「51-51」達陣　單場3轟、10打點、2盜狂寫紀錄

快訊／大谷翔平51轟、51盜神紀錄！單場3轟、10打點、2盜大爆發

生涯首次季後賽夢想成真　大谷翔平「51轟、51盜」：難忘的一天

懸殊分差正面對決才是棒球精神　馬林魚主帥解釋為何不敬遠大谷

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／史上第一人！大谷翔平達成「50轟、50盜」

2大谷翔平乾香檳慶祝打破不名譽紀錄

3快訊／大谷翔平達成「51-51」　單場3轟、10打點、2盜狂寫紀錄

4快訊／大谷翔平51轟、51盜神紀錄！

5大谷翔平生涯首次季後賽夢想成真

最新新聞

1大谷翔平50轟苦主投手脫帽致敬

2美媒預言「詹皇父子開幕戰肯定聯手」

3大谷翔平50轟紀念球估算價值638萬台幣

4籃網將高掛「半人半神」卡特球衣！

5亞足聯U20亞洲盃資格賽場場硬仗！

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

熱門影音

全站熱門影音

大谷翔平敲出本季第48轟　距「50-50」只差2轟2盜

邊荷律濕身跳爆紅三振舞　涼水季拿水桶互潑玩超瘋

《炸裂陳子豪》紅到日本！　高校生青春應援嗨翻甲子園

馬傑森擺短棒被判未出棒　陳金鋒抗議遭趕：無法接受

#大谷翔平 跑出49盜追平教頭紀錄！ 離50轟50盜又更近一步

新手爸違停載小孩被按喇叭　慌張忘關門...駕駛搞笑配音

硬要插隊！大媽下車肉身擋車　手撐引擎蓋...後車不讓繼續開

情侶搭船在河上看巴黎鐵塔！　男友突拿戒指下跪求婚超浪漫

普渡二公降駕滿臉淚痕　雙眼布滿血絲煙燻不眨眼

趙孟姿曾懷雙胞胎「胚胎沒心跳」　「許孟哲被揪結紮」不拚第三胎
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366