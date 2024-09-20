恩比德封大谷翔平史上最偉大　NBA球迷：你先打進東區決賽再說

▲七六人一哥恩比德。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

道奇日籍「二刀流」球星大谷翔平今(20)日達成單季「51轟、51盜」的壯舉，他單場大爆發轟出3支全壘打，包辦10打點，讓全世界球迷為之瘋狂，去年NBA年度MVP得主恩比德(Joel Embiid)在社群媒體上直言，「沒錯，大谷翔平是史上最佳。」不少人表示認同，也有人趁機酸了恩比德。

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大谷翔平今日對馬林魚一口氣敲出3轟、2盜，達成史無前例的單季「51轟、51盜」，率道奇以20比4大勝，鎖定季後賽門票，2023年NBA年度MVP得主恩比德也關注了這場比賽，他在個人社群媒體狂讚，「沒錯，大谷翔平是史上最佳。」發文不到2小時已有近90萬人查看這則貼文、1.9萬人按讚。

▲大谷翔平完成單季「51轟、51盜」。（圖／達志影像／美聯社）

不少球迷表示認同，「你說得對，大谷翔平確實是最棒的。」「你懂球！」但也有人略帶嘲諷回應，「他真的在你打進分區冠軍賽之前就達成單季50轟50盜！」還加上3個哭泣表情，另一個人則說，「在你對任何體育運動發表評論之前，先打進東區冠軍賽吧。」

現年30歲的恩比德2014年以選秀探花之姿降臨費城，他生涯7度率七六人打進季後賽，2018年、2019年皆止步次輪，2020年首輪就被橫掃，2021年、2022年和2023年同樣都在次輪遭淘汰，今年則是首輪6戰出局。

儘管恩比德囊括2屆得分王、3度入選年度最佳防守陣容、5度進入年度最佳陣容，2023年更贏得年度MVP獎項，但他還未能率隊在季後賽取得成功，成了NBA史上唯一一位拿過例行賽MVP，卻從未打進分區決賽的球員。