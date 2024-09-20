大谷翔平罕見乾香檳慶祝　「幸運地」進季後賽、打破不名譽紀錄

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

大谷翔平20日（台灣時間）在馬林魚主場（LoanDepot Park） 達成「51轟、51盜」神人偉業，他賽後訪問時表示，「這座球場會成為最喜歡的球場之一。」

大谷翔平單場6安打，包含連3打席開轟生涯首見，跑出2盜壘。道奇連續12年闖季後賽，賽後道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）集合全隊說，「翔平，恭喜你！」隨後又說，「這只是第一步，大家恭喜！」根據日媒《Sponichi》描述，平時不沾酒的大谷翔平也一口氣乾了少量的香檳。

[廣告]請繼續往下閱讀...

馬林魚主場是去年世界棒球經典賽冠軍戰的舉辦場地，當時大谷翔平再見三振楚特（Mike Trout）奪冠，在這個充滿回憶的地方，再度寫下棒球史新頁。

當地時間9月19日是大谷翔平去年第二次接受手肘手術的日子，剛好滿一年。在這個專注打擊的賽季，大谷翔平一步一步邁向顛峰。而這是大谷翔平的大聯盟生涯第865場出賽，原本是現役球員最久沒有打進季後賽的場數紀錄，大谷翔平終於打破不名譽紀錄。

在世界棒球經典賽奪冠的同一球場達成紀錄，大谷翔平說，「這會是終生難忘的，就像去年一樣。這可能會成為我所打過的球場中，最喜歡的球場之一。」

賽後訪問被問到有喝香檳嗎？大谷翔平透露，「在球隊集合時喝了。」香檳的味道如何？他說，「很好喝。這是我第一次經歷能進入季後賽的賽季，雖然能否保持第一還是個挑戰，但我想這會成為朝那個目標前進的好動力。」

談到「51轟、51盜」偉業，大谷翔平表示，「我感到很開心也很安心，同時也對創造紀錄的前輩致敬。」被問及哪個時間點感覺能達成紀錄，大谷翔平表示，「全壘打不是刻意追求就能打出來，累積好的打席是最快的途徑，想要累積有助於獲勝的打席。以此來看，除了全壘打的打席也很不錯。」

達成50盜之後，是否能專注於全壘打，大谷翔平認為，「關於盜壘，我的想法是能有機會就積極嘗試，如果能在季後賽或之後的比賽有更好的表現，對球隊來說是很大的幫助，我會以此目標而繼續努力。」

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）