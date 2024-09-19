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「桌球教父」擔任一日教練！攜手航空公司舉辦公益桌球營

▲「桌球教父」莊智淵擔任公益桌球營一日教練。（圖／華航提供）

▲「桌球教父」莊智淵擔任公益桌球營一日教練。（圖／華航提供）

記者簡名杉／綜合報導

中華航空今(19)日南下舉辦公益桌球營，本次特別規劃於高雄的「智淵乒乓運動館」熱鬧舉行，再度邀請台灣桌球教父莊智淵親身指導，透過國手級的經驗傳承，及多元化的桌球營內容，導引學童發掘運動樂趣與自身潛能，為國家桌球紮根盡一份心力。

華航首次南下高雄舉辦公益桌球營活動，邀請高雄市壽齡國小、龍目國小孩童學習同樂，壽齡國小校長蘇建洲、龍目國小校長許文寬也開心感謝華航特別選擇在高雄舉辦公益桌球營，嘉惠高雄的學童們。在莊智淵及助教的協助下，學童們從訓練暖身、基礎擊球到對打練習，一步步學習，華航也規劃分組競賽、「挑戰莊智淵」等趣味活動，讓小朋友們與莊智淵開心互動，期待學童從遊戲中培養對運動的興趣，讓桌球的幼苗向下扎根。

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▲「桌球教父」莊智淵擔任公益桌球營一日教練。（圖／華航提供）

▲「桌球教父」莊智淵(左二)擔任公益桌球營一日教練。（圖／華航提供）

第二度擔任華航公益桌球營一日教練的莊智淵表示，很開心這次華航能到家鄉高雄舉辦桌球營，也很榮幸能透過自身經驗與小朋友們互相交流，希望能鼓勵小朋友勇敢追夢、積極行動，最重要的是不管做任何事情都不輕易放棄；親臨開訓的華航資深副總經理賴銘輝，不只與學童們一同體驗揮拍活力、落實企業公益服務精神，也期待透過桌球典範啟發學童的桌球興趣與天賦，勉勵小朋友們把握這次難得的交流，一起感受打桌球的樂趣。

另外華航也積極舉辦多項公益球類活動，自2013年起舉辦的公益籃球營，今年8月在桃園大園國中持續舉行，特別邀請P. League+桃園璞園領航猿球星親臨指導大園國中籃球隊、瑞坪國中籃球隊、以及華航同仁眷屬共近百位學員，透過近距離互動及趣味競賽，深化對籃球的興趣，鼓勵孩童築夢飛翔，共同提升健全的體育環境。

當日華航資深副總經理劉得湶到活動現場為小球員打氣，瑞坪國中校長楊士煌也表示非常支持同學參加這麼有意義的活動，大園國中校長楊震秋更是到場應援，與桃園璞園領航猿明星球員合作，由盧峻翔、李家慷等球星親自指導投籃姿勢、運球步伐等籃球技巧，帶給小球員們如臨職業賽場的難忘經驗。學員們把握機會認真與球星學習外，活動流程特別規劃QA問答環節，透過職業球員分享自身經驗，激勵學童勇於追夢。
 

關鍵字： 莊智淵桌球華航

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