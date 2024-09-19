臺大明主場戰政大搶CBL首勝！邀勇士球員、Fubon Angels助陣

▲第二屆CBL籃球主客場賽，臺大明將迎戰政大。（圖／CBL提供）

記者簡名杉／綜合報導

國立臺灣大學男子籃球隊即將在9月20日於主場臺大綜合體育館迎來第二屆CBL大學籃球主客場邀請賽第二場主場賽事，除了將與UBA籃壇強權政大雄鷹交手外，還特別邀請臺北富邦勇士球員林志傑、周桂羽、洪楷傑、陳又瑋、賴廷恩出席，以及啦啦隊Fubon Angels中場表演助陣，盼能摘下CBL主場首勝。

今年臺大主辦CBL大學籃球主客場邀請賽，由全一般生組成的臺大男籃於9月12日首戰迎戰上屆UBA公開男一級8強隊伍臺灣藝大，雖然因為失誤過多以43比95吞下敗仗，但臺大男籃藉由CBL大學籃球主客場邀請賽碰上一級強隊，測試不同的戰術、陣容，也能從中找到問題並進行修正，希望能在UBA公開男二級獲得更佳表現。

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本次賽事將由國立體育大學轉播團隊現場轉播，球迷若無法親臨現場，也可透過臺大男籃YouTube頻道觀看比賽直播，當天賽事由臺大校友林志隆、陳威樺與政大校友洪楷傑擔任主播與賽評，為觀眾帶來精彩賽事講解；另外本屆CBL臺大主場賽事全由臺大運動設施與健康管理碩士學程管理組師生籌辦與執行，期盼學生透過此次大學運動賽會的實戰經驗，將課堂中學到的專業知識應用於實際活動，為整場賽事增添創意與專業的獨特風格。

臺大貓頭鷹對決政大雄鷹的比賽預計於9月20日晚間6點開放入場，開場表演將由臺大競技啦啦隊熱力四射的演出點燃全場，中場活動由Fubon Angels助陣，並邀請臺大EMBA學生會、臺北富邦勇士籃球隊球員林志傑、周桂羽、洪楷傑、陳又瑋、賴廷恩，及屏東麟洛國中籃球隊參與公益投籃賽，當天臺大男籃主場活動提供多項豐富贈品，包含大魯閣棒壘球電子優惠券、搖搖杯、跳繩、按摩球、可調式槓鈴等，到場支持的觀眾追蹤臺大男籃IG，還有機會獲得限量二次運球與臺大聯名鑰匙圈。

