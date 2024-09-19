超高天賦卻沒能在NBA發光　「冰水」瓊斯透露是腦部病毒惹的禍

▲高雄海神洋將「冰水」瓊斯。（圖／T1職籃提供）

記者簡名杉／綜合報導

近三年都在台灣職籃發展的「冰水」瓊斯(Perry Jones III)原在高中時期為名滿全美的超級高中生，然而因為大學時期風波與傷勢緣故，首輪末端才被選中，而在近年轉戰亞洲籃壇後，瓊斯近日接受採訪談到自己沒能在NBA發光的原因，透露自己是因為一次被誤報為「牙痛」的腦部病毒，使得自己差點致命、狀態一落千丈。

上賽季效力T1聯盟高雄全家海神的瓊斯，是他第三個賽季於台灣職籃效力，12場出賽、平均22分鐘上場時間，能斬獲10.8分、5.2籃板、1.9助攻，在效力海神之前，他還曾加入過PLG的富邦勇士與T1的台啤英熊。

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在他來台打球前，瓊斯於高中時期曾是全美排名高居第7的五星超級高中生，然而他大學時期選擇加入貝勒大學後，卻被教練安排到不擅長的禁區位置，使得他身體傷勢頻出，同時選秀聲勢也一路下滑，最終他在2012年首輪第28順位才被奧克拉荷馬雷霆選中。

加入雷霆第一季，瓊斯大多都在發展聯盟出賽，僅獲得38場NBA出賽，平均7.4分鐘的上場時間，而第二年準備迎接爆發的他，卻在夏季聯賽前發生一件讓他差點致命的意外。

瓊斯透露在生涯第二季夏季聯賽前其中一場比賽，他被對手肘擊之後，嘴巴突然越來越難張開，後來甚至完全無法張嘴，以為是牙齒出狀況的他，去看牙醫之後，馬上被轉診到大醫院接受電腦斷層掃描，經過檢查，發現是腦部有病毒，他也馬上接受手術治療。

「當時我的腦袋裡面有病毒在擴散，他們說病毒是從呼吸道擴散到喉嚨，最後跑到腦部，醫生告訴我，如果不處理，可能在一個半禮拜之內會導致中風或有其他致命的危險。」瓊斯說，他還透露，當時新聞並沒有報導出實情，僅用「牙痛」來說明他的病情。

對此瓊斯感嘆，「我的菜鳥球季並沒有如我想像的進行，原本第二年我還以為我會有更多上場時間與發揮機會，結果我卻生病，還差點死掉。」

