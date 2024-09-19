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鋼鐵人大補強延攬長人「喬迪」　主帥盼他扛起禁區「守護神」

▲高雄鋼鐵人簽下加拿大籍洋將「喬迪」。（圖／高雄鋼鐵人提供）

▲高雄鋼鐵人簽下加拿大籍洋將「喬迪」。（圖／高雄鋼鐵人提供）

記者簡名杉／綜合報導

高雄17直播鋼鐵人今(19)日簽下211公分中鋒加拿大籍洋將「喬迪」(Jordy Tshimanga)，他畢業於美國NCAA一級大學戴頓大學， 於2021年開啟職業生涯，曾效力美國職籃NBA發展聯盟、委內瑞拉、科索沃、加拿大等國職籃隊伍。

喬迪於2022～23賽季效力NBA發展聯盟愛荷華灰狼隊，平均斬獲8.9分、8.4籃板、1.4助攻，而他在科索沃聯賽場均可拿下11.1分、10籃板「雙十」數據，喬迪擅長背框後的鉤射，同時優異的身材優勢在禁區也能扮演苦工角色。

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有趣的是，喬迪職業生涯的菜鳥年2021～22賽季，他曾與鋼鐵人本賽季首位洋將艾賽亞在NBA發展聯盟愛荷華灰狼隊當過1年隊友，對於即將再續前緣，喬迪也表示非常欣賞艾賽亞，認為艾賽亞是非常具有觀賞性的球員，在場上是相當優秀的得分手，也很期待兩人再次合體的化學效應。

總教練邱大宗表示，喬迪有傳統強力內線大個子打法的特質，在攻防兩端願意投入展現苦力的作風，同時在作戰的風貌上內外兼具，在年輕的隊伍裡彌補內線的不足，期許喬迪的加入可以成為鋼鐵人禁區的守護神！
 

關鍵字： 鋼鐵人喬迪PLG

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