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味全龍中秋4連戰近7.5萬人進場！大巨蛋頂「超級滿月」彩蛋超吸睛

▲▼ 味全龍中秋四連戰近7.5萬人進場！大巨蛋頂現「超級滿月」彩蛋超吸睛 ，徐佳瑩、王識賢 。（圖／味全龍提供）

▲味全龍中秋四連戰近7.5萬人進場！大巨蛋頂現「超級滿月」彩蛋超吸睛  。（圖／味全龍提供）

記者王真魚／綜合報導

味全龍上周末於臺北大巨蛋進行主場四連戰，也是大巨蛋啟用後的首檔中秋賽事活動。球團不僅於昨日(17日)免費發贈特製月餅，更精心準備「蛋頂滿月投影」作為彩蛋送給全場球迷，加上接連四天推出的賽後歌手演唱與「天幕光雕秀」，最低票價500元即可享受到的熱血賽事與超值體驗，讓進場球迷紛紛直呼誠意十足！

本次舉辦大巨蛋首檔中秋賽事活動，龍隊特別力邀七組人氣歌手、團體於賽後現場開唱，包含告五人、温嵐、宇宙人、王識賢、徐佳瑩、理想渾蛋、黃小琥在內，豪華卡司陣容堪稱跨年演唱會規格，而球團也斥資近600萬元提升聲光特效，其中令球迷「最為有感」的即是專為賽後演唱增設的場中陣列喇叭，以及運用雷射藝術融合龍隊主題曲量身打造的「天幕光雕秀」，中秋節當天更於大巨蛋頂投影「超級滿月」做為驚喜彩蛋，並免費送出2000顆特製月餅分享佳節氣氛，希望帶給全場球迷最難忘的中秋團圓夜。

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9月29日味全龍將重返台北大巨蛋，並攜手全球知名遊戲《暗黑破壞神》舉辦聯名主題日，主視覺設計特別以陣中球員、啦啦隊變身遊戲角色復刻經典場景，日前公布後即令粉絲玩家掀起滿滿情懷與討論。同時流行團體「南拳媽媽」梁心頤（Lara）、張傑及宇豪也將於當日登場表演。目前門票預售已近2萬張，這將是本季最後一場中職大巨蛋例行賽，歡迎球迷把握機會共襄盛舉。

▲▼ 味全龍中秋四連戰近7.5萬人進場！大巨蛋頂現「超級滿月」彩蛋超吸睛 ，徐佳瑩、王識賢 。（圖／味全龍提供）

▲王識賢 。（圖／味全龍提供）

▲▼ 味全龍中秋四連戰近7.5萬人進場！大巨蛋頂現「超級滿月」彩蛋超吸睛 ，徐佳瑩、王識賢 。（圖／味全龍提供）

▲徐佳瑩 。（圖／味全龍提供）

關鍵字： 味全龍中秋四連戰大巨蛋彩蛋演唱會

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