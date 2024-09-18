大谷翔平重返WBC封王之地開轟！征服第30座球場　打點直追松井秀喜

記者王真魚／綜合報導

道奇大谷翔平18日對馬林魚之戰，在第二個打席擊出2分砲，本季第48轟出爐，刷新個人紀錄，達成本季第110分打點，成為日本球員歷史上單季打點排名第二的選手。這也是他在馬林魚主場Lone Depot Park首次開轟，征服大聯盟第30座球場。

在前一天的比賽中，大谷貢獻2分打點，本季打點提升至108分，刷新個人單季最高紀錄，並追平2004年時效力於洋基隊的松井秀喜所創下的日本球員歷史第二紀錄。此役，大谷連續第三場比賽有打點入帳，成功躍居歷史單獨第二位。

日本選手單季打點的歷史紀錄保持者是松井秀喜，他在2005年創下116分打點。大谷目前只差6分打點就能追上。道奇隊包括這場比賽在內，他還剩下12場比賽可以挑戰，「50轟50盜」的壯舉與打點紀錄能否繼續推進，成為大家關注的焦點。

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這也是大谷翔平首次在邁阿密馬林魚的主場Lone Depot Park擊出全壘打，這座球場曾是他去年WBC決賽奪冠的場所。至此，他已經在30座不同的球場擊出全壘打，包括28個現役大聯盟球場。僅剩下辛辛那提紅人的大美國球場和費城人的市民銀行球場尚未征服。

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）