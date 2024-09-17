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曹祐齊隔450天術後首次先發勝　幸福體驗大巨蛋卻要「找溫暖」

▲▼曹祐齊。（圖／味全龍提供）

▲曹祐齊。（圖／味全龍提供）

記者楊舒帆／台北報導

味全龍曹祐齊去年10月經歷骨刺手術，相隔450天重返一軍先發，而且首次踏上大巨蛋投手丘，讓他直呼很幸福，也開玩笑地說，「到處找溫暖的地方。」

曹祐齊前一次先發已經是去年6月25日，此戰先發主投5局，用了69球，被敲3安打，有2次保送，失1分。總教練葉君璋評價道，「投得很完美，比我想像還要進入狀況，原本考慮投3局，很滿意了，畢竟受傷剛回來，而且一軍張力高，之前後援也小心使用，慢慢增加局數。」本季還會再安排先發場次。

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投球過程中葉總也鼓勵過曹祐齊，大膽與打者對決，否則沒辦法再投下去。曹祐齊表示，「比去年任何一次先發還緊張，因為是第一次在大巨蛋投球，也很久沒有一軍先發，感覺不一樣。後援登板從喊名字到投球只有10分鐘，先發從收到任務到投球準備時間很久，反而越緊張。感謝隊友給予分數，投得也比較輕鬆，感謝隊友在我先發時都打很多分數。」

曹祐齊手術後復健進度延後，本季首次先發就在大巨蛋，他也說，「覺得很幸福，台灣有很好的球場。尤其現在天氣熱，裡面有冷氣吹。平常在外面比賽要去找冷氣吹，這裡則是一坐下來感覺滿涼的，要找溫暖的地方，讓身體保持熱度，還好人變多有比較溫暖一點。」

關鍵字： 味全龍曹祐齊一軍大巨蛋投手

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