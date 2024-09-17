張育成轟400英尺遠全壘打！悍將5比2勝兄弟　單場5次觸身球平紀錄

記者王真魚／綜合報導

富邦悍將今日客場挑戰中信兄弟，比賽一開始即上演戲劇性場面。兄弟先發投手徐基麟狀況不佳，投出2次觸身球後被迫退場。悍將並未在首局得分。直到3局上半，張育成的全壘打才打破僵局。此後，悍將持續施壓，最終以5比2擊敗兄弟，凍結對方魔術數字。值得一提的是，悍將此戰共獲得5次觸身球保送，追平中職史上單場紀錄。

徐基麟首局先是對上首棒周佳樂投出四壞球保送上壘，接著二棒池恩齊擊出內野滾地球，第三棒張育成遭觸身球上壘，隨後面對第四棒申皓瑋，又是連續2顆離譜壞球，第二球同樣砸在打者身上。投手教練王建民上場關心狀況，嘗試讓他練投，投出的球還是不理想，教練團決定換投。

球團稍早回報，「徐基麟在投球時突然感到右手肘不適，目前已下場進行冰敷觀察，並將安排後續治療。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

魏碩成2出局一二壘有人登板，對張進德投出觸身球保送，隨後製造右外野飛球出局，化解滿壘危機；2局上則讓悍將三上三下。

3局上，周佳樂遭三振，池恩齊遭觸身球保送，張育成適時開轟，幫助悍將先馳得點。張育成這發全壘打，飛行距離達400英尺，為本季第8轟。

5局上，魏碩成續投，周佳樂、李宗賢串連安打，攻下第3分，兄弟換上第3任投手陳琥，仍擋不住張育成，遭擊出安打，下一棒申皓瑋也敲安，帶有2分打點，幫助悍將比數擴大至5比0。

悍將先發投手藍力前5局投完只被敲5支零星安打，6局續投很快取得2出局，不過保送江坤宇後，先後被王威晨、林吳晉瑋敲安，失掉1分。悍將決定換投，歐書誠登板成功拆彈。

藍力主投5.2局，被敲7支安打，另有2次保送、5次三振，失掉1分責失，拿下本季第3勝。張奕7局登板，陳俊秀高飛犧牲打，比數追至2比5。

曾峻岳9局關門，2出局後被詹子賢擊出安打，隨即回穩，對陳俊秀製造飛球，守住勝果。

悍將單場遭到5次觸身球保送，不過雙方並沒有任何火藥味。5次觸身球已經追平中職史上單季單場最多，為史上第5次。

中職過去單場5次觸身球比賽

年度 日期 場次 球隊 對戰球隊 1997 1997/07/15 193 統一7-ELEVEn獅 時報 2009 2009/08/28 188 統一7-ELEVEn獅 興農 2010 2010/05/30 100 Lamigo 統一7-ELEVEn獅 2017 2017/08/03 153 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅

▲張育成 。（圖／富邦悍將提供）