賣掉持有超過20年獨行俠的原因　庫班：我喜歡顛覆現狀

▲前獨行俠老闆庫班。（圖／達志影像／美聯社）

記者簡名杉／綜合報導

達拉斯獨行俠前任老闆庫班(Mark Cuban)於去年底將手上持有的大部分球隊股權，以超過30億美元出售給拉斯維加斯金沙集團最大股東米利安·阿德爾森(Miriam Adelson)和阿德爾森家族，自2000年收購獨行俠後，庫班已經持有獨行俠超過20年，且成為聯盟中最著名的球隊老闆之一，為何突然作出賣球隊的決定？庫班透露，「我喜歡顛覆現狀！」

庫班於2000年以2.85億美元(約89億台幣)買下獨行俠，而在去年底無預警傳出他將以35億美元(約1095億台幣)的價格，將球隊73%的股份賣給拉斯維加斯金沙集團最大股東，其中一個原因就是庫班希望能讓NBA球隊跟房地產產業合作。

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近期庫班受訪談到他賣球隊的原因，「這是在為下一個階段提供一個平台，我不會審視自己，並想著，『像我這年紀的男人，必須改變我自己正在做的事。』我更像是一個顛覆現狀的人，我喜歡遵守規則、光明正大的在商業中競爭。」

雖然庫班賣掉大多數手上持有的球隊股份，但他仍保持對球隊營運的完全控制權，他同時強調球隊的新老闆阿德爾森家族絕對不會吝嗇於花錢補強，勢必會持續為球隊雙星唐西奇(Luka Doncic)跟厄文(Kyrie Irving)找來強力幫手。

