張志豪延長賽代打開轟！兄弟2比0勝味全　下半季封王M10

▲中信兄弟張志豪。（圖／中信兄弟提供）

記者楊舒帆／台北報導

中職16日首次在大巨蛋舉行週一例行賽，中信兄弟與味全龍激戰到延長賽。張志豪在11局上代打轟出致勝兩分砲，率隊以2比0獲勝，下半季封王魔術數字降至M10。

雙方形成投手戰，前5局味全打線李凱威敲兩支安打但未能延續攻勢，兄弟打線則由曾頌恩敲兩支安打，均無分數進帳，雙方各出現一次雙殺。

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味全6局下1出局後，由郭嚴文、吉力吉撈・鞏冠接連安打，兄弟決定換投。鄭凱文退場，換上王凱程順利守住危機。味全龍7局下攻佔得點圈再次錯失機會。兩隊0比0僵持不下，進入延長賽，味全10局下突破僵局制，跑壘進佔三壘但留下殘壘。

兄弟打線自第3局起，連續6局遭到3上3下，加上延長賽10局上，連續21局無分數進帳。11局上張志豪代打詹子賢，過去他面對陳禹勳50打數敲10支安打，被三振21次。此打席是今年首次對決，轟出生涯第7發代打全壘打，終結兄弟得分荒。

味全先發洋投艾璞樂用了102球主投8局，僅被敲3安打無失分，林凱威接替1局，陳禹勳延長10局上挨轟吞敗。兄弟先發鄭凱文投5.1局退場，牛棚力守戰局，吳俊偉投2局無失分，奪勝投。

中職難得週一有比賽，龍象大戰吸引17864人進場，創下本季週一例行賽最多觀眾紀錄。此前紀錄為悍將6月10日週一在新莊主場對中信兄弟的8052人進場。