戴資穎飛抵中國備戰超級1000賽　戴爸：將按原定計畫比到年底

▲台灣球后戴資穎。（圖／badminton photo提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

台灣球后戴資穎過去3站賽事2度因膝傷提前退賽，她上周坦言現在處於「隨時可能退役」的狀態，能否完成今年後續比賽出現變數，不過她目前已飛抵中國備戰本周的超級1000系列中國公開賽，「戴爸」戴楠凱透露，「小戴會按原定計畫繼續比賽到年底，但一切要視腳傷情況而定。」

戴資穎在巴黎奧運後首站日本公開賽就打進4強，8強賽卻再次傷到左膝，提前退賽並未出戰4強賽；接著在自家的台北公開賽止步8強，終止本季參賽都至少打進4強的紀錄；上周在香港公開賽登場，挑戰賽史最多的第4冠，首輪僅花24分鐘就過關，16強賽在開賽2比6落後之下再次傷退。

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戴資穎退賽後發文吐露心聲，「其實有點不知道該不該堅持下去......但真的謝謝大家給我的鼓勵，謝謝你們選擇支持我。」她受訪時公開表示，現在能不能出賽都要視當天身體的狀況而定，處於「隨時可能退役」的狀態。

戴資穎本周世界排名持平第4，積分仍是87111，年終賽積分則從上周的48850增加到52450，從第16竄升到第12，距離擠進前8名已不遠，但她的膝傷狀況成了能否繼續參賽的最大變數。

戴資穎目前已飛抵中國備戰超級1000系列中國公開賽，她位列女單第2種子，首輪對手是世界第38的丹麥女將雅各布森(Julie Dawall Jakobsen)，雙方過去僅交手過1次，當時小戴2比1勝出。

外界十分關心小戴目前的狀況，「戴爸」戴楠凱今(16)日受訪時透露，「會按原定計畫繼續比賽到年底，但一切要視腳傷情況而定。」