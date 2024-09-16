運動雲

>

戴資穎飛抵中國備戰超級1000賽　戴爸：將按原定計畫比到年底

▲▼台灣球后戴資穎。（圖／badminton photo提供）

▲台灣球后戴資穎。（圖／badminton photo提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

台灣球后戴資穎過去3站賽事2度因膝傷提前退賽，她上周坦言現在處於「隨時可能退役」的狀態，能否完成今年後續比賽出現變數，不過她目前已飛抵中國備戰本周的超級1000系列中國公開賽，「戴爸」戴楠凱透露，「小戴會按原定計畫繼續比賽到年底，但一切要視腳傷情況而定。」

戴資穎在巴黎奧運後首站日本公開賽就打進4強，8強賽卻再次傷到左膝，提前退賽並未出戰4強賽；接著在自家的台北公開賽止步8強，終止本季參賽都至少打進4強的紀錄；上周在香港公開賽登場，挑戰賽史最多的第4冠，首輪僅花24分鐘就過關，16強賽在開賽2比6落後之下再次傷退。

[廣告]請繼續往下閱讀...

戴資穎退賽後發文吐露心聲，「其實有點不知道該不該堅持下去......但真的謝謝大家給我的鼓勵，謝謝你們選擇支持我。」她受訪時公開表示，現在能不能出賽都要視當天身體的狀況而定，處於「隨時可能退役」的狀態。

▲▼台灣球后戴資穎。（圖／badminton photo提供）

戴資穎本周世界排名持平第4，積分仍是87111，年終賽積分則從上周的48850增加到52450，從第16竄升到第12，距離擠進前8名已不遠，但她的膝傷狀況成了能否繼續參賽的最大變數。

戴資穎目前已飛抵中國備戰超級1000系列中國公開賽，她位列女單第2種子，首輪對手是世界第38的丹麥女將雅各布森(Julie Dawall Jakobsen)，雙方過去僅交手過1次，當時小戴2比1勝出。

外界十分關心小戴目前的狀況，「戴爸」戴楠凱今(16)日受訪時透露，「會按原定計畫繼續比賽到年底，但一切要視腳傷情況而定。」

關鍵字： BWF戴資穎羽球中國公開賽

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／陳金鋒抗議被趕出場　聯盟認誤判懲處出爐

快訊／陳金鋒抗議被趕出場　聯盟認誤判懲處出爐

「中國球王」王楚欽輸師弟遭疑打假球　小樊振東奪冠竄升世界第7

「中國球王」王楚欽輸師弟遭疑打假球　小樊振東奪冠竄升世界第7

杜蘭特與「柯瑞超正乾妹」合照引熱議　KD暗戀她？真相曝光

杜蘭特與「柯瑞超正乾妹」合照引熱議　KD暗戀她？真相曝光

洋基「法官」本季第53轟出爐　132打點刷生涯新高

洋基「法官」本季第53轟出爐　132打點刷生涯新高

愛吃水餃、辣食物　杰戈明年想回富邦悍將

愛吃水餃、辣食物　杰戈明年想回富邦悍將

「柚子同學」澳門冠軍賽連退3高手　高承睿下周世界排名創新高

「柚子同學」澳門冠軍賽連退3高手　高承睿下周世界排名創新高

統一10局靠再見失誤勝台鋼　兄弟全年第一魔術數字消失

統一10局靠再見失誤勝台鋼　兄弟全年第一魔術數字消失

大谷翔平雙安2打點、獲敬遠　道奇打擊甦醒9比2勝勇士止敗

大谷翔平雙安2打點、獲敬遠　道奇打擊甦醒9比2勝勇士止敗

魔獸遭前經紀人騙走2.2億：想殺了他　想買WNBA球隊卻受害

魔獸遭前經紀人騙走2.2億：想殺了他　想買WNBA球隊卻受害

中職公布10月補賽週賽程　悍將、兄弟4場並列最多

中職公布10月補賽週賽程　悍將、兄弟4場並列最多

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

熱門新聞

快訊／陳金鋒抗議被趕出場　聯盟認誤判懲處出爐

「中國球王」王楚欽輸師弟遭疑打假球　小樊振東奪冠竄升世界第7

杜蘭特與「柯瑞超正乾妹」合照引熱議　KD暗戀她？真相曝光

洋基「法官」本季第53轟出爐　132打點刷生涯新高

愛吃水餃、辣食物　杰戈明年想回富邦悍將

「柚子同學」澳門冠軍賽連退3高手　高承睿下周世界排名創新高

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／陳金鋒抗議聯盟認誤判

2「中國球王」王楚欽輸師弟遭疑打假球

3杜蘭特與「柯瑞超正乾妹」合照引熱議

4「法官」53轟出爐　132打點刷新高

5愛吃水餃、辣食物　杰戈想回富邦

最新新聞

1徐若熙158火球　平野惠一高評價

2低調強！李凱威合唱屋頂獲讚

3郭天信接生「肉肉」瞬間哭了

4戴資穎飛抵中國備戰　戴爸曝最新狀況

5夢幻！梅西複製柯瑞「晚安」手勢

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

深度剖析限貸下的買房秘訣

深度剖析限貸下的買房秘訣

限貸令下房市迷局怎解？跟著「琦郁房事悄悄話」深入剖析，找出最貼近現實的一手資訊！

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

陳金鋒抗議馬傑森擺出短棒　遭驅逐出場本季第3次

高宇杰「斷棒很值得」　平野惠一有更深期待

馬傑森擺短棒被判未出棒　陳金鋒抗議遭趕：無法接受

徐若熙飆生涯最速158　葉總：他豁出去了！還有A級投手期待

9月中才拿第2勝　陳克羿：變化球控制沒去年好

婦等紅燈「連人帶車」暈倒　多名騎士急停車上前救援

陳金鋒抗議馬傑森擺出短棒　遭驅逐出場本季第3次

泰侏儒河馬「彈跳豬」爆紅 圓肥身材+迷因表情超吸晴

周杰倫演唱會「阿KEN霸麥」 「本尊被迫下台」笑翻XD

阿公揮桿小球誤擊孫女　調皮大笑妹傻眼：又來
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366