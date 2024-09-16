「中國球王」王楚欽輸師弟遭疑打假球　小樊振東奪冠竄升世界第7

記者游郁香／綜合報導

「中國球王」王楚欽雖在巴黎奧運包辦2金，但他在慣用球拍被踩爛後，桌球男單項目爆冷止步32強而被罵爆，奧運結束後首站WTT澳門冠軍賽，他前3場皆3比0橫掃對手，4強賽對上19歲師弟林詩棟，卻以1比4落敗，隨即又被炎上，被網友質疑打假球，對此前輩許昕出面駁斥。

被譽為「左手奇蹟」的王楚欽去年杭州亞運成為史上首位囊括男單、男雙、男團和混雙金牌的選手，今年3月才站穩世界球王寶座的他，本屆巴黎奧運也被寄予厚望，他雖順利與「球后」孫穎莎合力拍下中國史上首面奧運混雙金牌，他的「主拍」卻在賽後被攝影記者踩爛，隔天隨即在男單32強爆冷輸給瑞典「六角戰士」莫雷加德(Truls Moregard)，遭逢生涯最大挫敗。

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▲中國球王王楚欽在澳門冠軍賽4強輸給師弟林詩棟又被罵翻。（圖／翻攝自X／World Table Tennis）

儘管王楚欽很快在男團賽事振作，用「副拍」替中國隊拿下男雙、男單2點，完成5連霸壯舉，收穫個人單屆第2金，仍因男單賽事大爆冷遭大批網友圍剿怒罵。沒想到奧運後的首站賽事WTT澳門冠軍賽，他又再次被炎上，他在4強賽1比4敗給19歲師弟林詩棟，遭質疑沒盡全力，故意「放水」保送師弟晉級決賽，甚至有人說他打假球。

▲王楚欽、孫穎莎贏得中國史上首面奧運混雙金牌。（圖／達志影像／美聯社）

對此兩人的前輩、中國名將許昕出面駁斥，「這是兩邊都罵了。只要自己喜歡的球員沒贏就是假球？不是這樣的。」他指出，「林詩棟前幾場贏完以後扔板慶祝，為什麼贏完這場謙虛過去握個手、點個頭，他也知道主力(王楚欽)身體狀態、競技狀態沒恢復到最佳水平。」

▲中國新星林詩棟。（圖／翻攝自X／World Table Tennis）

《騰訊網》分析，中國幾名奧運主力在巴黎奧運後忙著參加各種行程，並未進行系統性訓練，王楚欽的身心狀態明顯不如剛贏得阿拉木圖挑戰賽冠軍的林詩棟，且有「小樊振東」之稱的林詩棟這次一路擊敗日本「怪物少年」張本智和、台灣一哥林昀儒，顯示他的狀態相當火燙，根本不需要師兄「讓球」。

19歲的林詩棟昨(15日)晚以4比0完勝德國華裔「直拍橫打」好手邱黨，贏得生涯首座WTT冠軍賽級別冠軍，收下1000分的積分，本周世界排名將一舉爬升到第7。

▲中國桌壇新星林詩棟。（圖／翻攝自WTT官網）