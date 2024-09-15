快訊／盧彥勳執教國家隊首勝到手！中華隊闖台維斯盃世界組總決賽資格賽

▲中華隊進軍台維斯盃世界組總決賽資格賽。（圖／海碩整合行銷提供）

記者簡名杉／台北報導

台維斯盃中華隊於世界一級賽事交手波士尼亞與赫塞哥維納，前4點雙方戰成2比2平手，最後一點中華隊推出近況火燙的吳東霖對決男單世界排名第578名的巴西奇(Mirza Basic)，吳東霖以6比1、6比4直落二拿下，幫助中華隊以總積點3比2勝出，成功晉級明年的台維斯盃世界組總決賽資格賽，同時此役也是新科國家隊主帥盧彥勳的生涯國家隊執教首勝。

本次台維斯盃中華隊表現像是坐雲霄飛車，首日賽程第一點單打推出現任台灣網球一哥「夜市球王」曾俊欣，但他卻以6比3、5比7、4比6爆冷落敗，但吳東霖馬上在第二點單打討回來，以6比2、6比1打下波士尼亞一哥、目前世界排名第86的祖赫(Damir Dzumhur)，扳成1比1平手。

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今天的次日賽程從第三點雙打展開，中華隊推出男雙世界排名第130名的何承叡搭配杭州亞運男雙金牌許育修，順利以6比3、6比4直落二橫掃對方的巴西奇、法蒂奇(Nerman Fatic)組合，搶下關鍵第三點，然而第四點單打，曾俊欣以4比6、6比2、2比6不敵祖赫，雙方形成2比2戰到決勝第五點。

決勝點中華隊由吳東霖出征，對決本屆賽事第三度上場的巴西奇，吳東霖第一盤就連破對方兩次發球局，順利以6比1拿下第一盤，次局雙方前八局互相保發，但是吳東霖第九局率先破發，順利以6比4直落二獲勝，幫助中華隊以總積分3比2晉級世界組總決賽資格賽。

▲中華隊進軍台維斯盃世界組總決賽資格賽。（圖／海碩整合行銷提供）