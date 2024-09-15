傷退爆哭後首戰！梅西攻進2球1助攻　休2個月回歸就締神紀錄

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記者游郁香／綜合報導

阿根廷球王梅西(Lionel Messi)在7月的美洲盃決賽遭逢右腳傷勢，腳踝腫如一顆球，經過2個月的休養，他總算在今(15)日回歸賽場，代表邁阿密國際出戰費城聯，上半場就梅開二度，並在補時階段助攻蘇亞雷斯(Luis Suarez)，率隊以3比1取勝，他也締造了一項MLS史上最快紀錄。

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梅西7月喜迎生涯第45座冠軍金盃，他近4年連續率阿根廷在美洲盃、歐美超級盃和世界盃稱王，今年更完成美洲盃2連霸，但他在7月15日的決賽僅踢了64分鐘就遭逢右腳踝傷勢而被迫退場，一度在板凳席上痛哭，賽後檢查確認他的右腳踝韌帶損傷，將無限期缺陣。

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梅西休養了2個月，今日終於在MLS(美國職業足球大聯盟)賽場復出，率邁阿密國際出戰費城聯，他在第26、第30分鐘連續進球，並在傷停補時階段助攻老隊友蘇亞雷斯，單場貢獻2球、1助攻，帶領球隊以3比1取勝，現在他距離成為「隊史進球王」僅差2球。

▲阿根廷球王梅西休養2個月，回歸首戰攻進2球1助攻。（圖／路透，下同）

37歲的梅西來到MLS第2季，已為邁阿密國際打進27球，他在中北美洲及加勒比海冠軍聯賽中攻入2球，在聯賽盃貢獻10球，在MLS射進15球，梅西與另一位阿根廷球星伊瓜因(Gonzalo Higuain)保持的隊史最多29球紀錄只差2球。

另外，梅西此戰還寫下一項MLS史上最快紀錄，他在MLS前19場比賽中打進15球、送出16助攻，成為最快達成此紀錄的球員，之前的紀錄是喬文科(Sebastian Giovinco)的29場。