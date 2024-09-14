兩年前擦身而過後更渴望　戴培峰全力衝刺捕手金手套

▲中職戴培峰。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

富邦悍將戴培峰今年有望再爭取最佳九人及金手套獎項，他表示，「捕手來說，其他獎項較困難，所以每年都是以這兩大獎為目標。」

戴培峰2022年累計出賽100場、守備局數736.1局，阻殺率.455。該年金手套有洋捕福來喜競爭，因此擦身而過，他表示，「那年差一點點，其實還是很想拿到這個獎，於是放在心中，賽季快結束了，還是專注比賽，希望今年有機會。」

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保持整個球季出賽不容易，日前戴培峰也獲得喘息空間，他坦言，「揮棒有用到腰部，休息幾天之後好多了，接下來的目標是保持健康，每天都準備好出賽。」

戴培峰14日賽前，出賽85場，已經符合金手套資格，守備局數628.1局，守備率.991，盜壘阻殺20次、被盜壘27次，阻殺率.426；最大競爭對手中信兄弟高宇杰，守備局數671.1局，守備率.993，盜壘阻殺11次、被盜壘23次。戴培峰透露，「其實大家都不錯，（陳）重羽也蹲得很穩定，不會特別以誰為對手，自己表現好最重要。」

今年阻殺率表現也不俗，戴培峰坦言，「在（劉）家豪教練來到富邦後，就很注重阻殺這方面，幫我養成阻殺能力，訓練量也很多。自己也很看重，因為能幫投手減少負擔，是很重要的事。」

阻殺表現較為提升，戴培峰透露，「阻殺次數可能比較多，被挑戰的次數也比較多，不確定阻殺率有沒有比較高，但大家看到我，都很會跑。」

除了暫居盜壘王陳晨威這類快腿較需要與投手一起看管之外，戴培峰表示，「兄弟跑者很多腳快的，也都很積極。」關鍵在於投手也要看管，戴培峰特別提到，「像我也被魔鷹、胖哥（林泓育）盜過，腳快的投手會注意，比較不好抓的，是那種看起來不會盜壘的，對捕手來說比較困難，思齊學長也盜過一次，投捕之間還是需要互相幫忙。」