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備戰2028奧運！韓國12強賽平均24.8歲　柳仲逸：B組五隊都很強

▲▼韓國隊派員來台情蒐，左起趙啓顯、柳仲逸、趙啓顯。（圖／記者楊舒帆攝）

▲韓國隊派員來台情蒐，總教練柳仲逸（中）觀戰。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／綜合報導

韓國12日公布世界12強60人大名單，參賽球員平均年齡從2023年的29.4歲降至24.8歲。韓職強調這是為2028年洛杉磯奧運做準備，而擔任總教練的柳仲逸則提到對「先發投手、外野手」兩大位置的擔憂，他也強調預賽B組很強。

KBO發表60人名單時說明，「以2026年經典賽、2028年洛杉磯奧運上有機會繳出好表現的球員為基礎，組成以20多歲球員為主的名單。繼去年杭州亞運和亞冠賽之後，目標是在12強賽中幫助年輕球員累積更高水準國際賽的競爭力。」

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60人名單中最受矚目的年輕球員包含今年屢創紀錄的起亞虎新星金倒英、去年亞運王牌文東珠，以及去年參加U18世界盃的連5戰登板的金澤研，他今年已經為斗山熊扛起牛棚一軍要角。

12強賽由亞運冠軍總教練柳仲逸接任，他曾在明星賽期間來台情蒐。在60人名單出爐後接受電話訪問時，他表示：「最煩惱的是先發投手及外野手。」

在韓國國家隊世代交替時，要尋找與柳賢振、梁玹種、金廣鉉同等級的先發投手並不容易。柳仲逸表示：「（12強賽）將進行5場比賽，除了基本的5位投手之外，再挑選出左、右投各1人，採取雙先發的策略。畢竟是短期賽，若先發投手表現不佳，必須立即應對。」

先發投手包含文東珠（韓華鷹）、元兌仁（三星獅）、郭斌（斗山熊）、高永表（KT巫師）、嚴相伯（KT巫師）、崔原態（LG雙子）及河映敃（Kiwoom英雄）有機會出線。捕手方面，在老將梁義智、姜珉皓缺席後，NC恐龍24歲的金亨俊有望成為主戰捕手。

外野手部分也是柳仲逸相對重視的位置，他提到，「需要具有強打能力的外野手。」目前具滋昱、金枝燦（三星獅）、洪昌基（LG雙子）、崔智訓（SSG登陸者）、尹棟熙（樂天巨人）及李主形（Kiwoom英雄）較有機會。

本屆12強賽，韓國隊與中華隊、日本隊、古巴隊、多明尼加隊、澳洲隊同組。柳仲逸說：「B組五支球隊都很強。」最終參賽名單將於11月11日截止，柳仲逸表示，亞運參賽球員幾乎都入選，最終名單將刪減一半球員，他計劃在截止前密切監測球員的身體狀況和表現。

關鍵字： 韓國棒球12強賽年輕球員柳仲逸洛杉磯奧運

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