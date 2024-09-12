轟出本季最低角度全壘打　大谷翔平：不知道能否飛出去

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇隊大谷翔平12日主場對戰芝加哥小熊隊的比賽中，首局首打席就開轟，本季第47轟出爐，2局下敲安後又發動盜壘成功，本季距離「50-50」僅差3轟、2盜；賽後大谷也表示挑戰還有很多，大家也都累了，但仍需努力。

大谷翔平1局下面對1好2壞的球數，鎖定小熊先發左投威克斯（Jordan Wicks）一顆85.9英里（約138.2公里）的滑球，夯出一發405英尺中右外野大號全壘打，這球以本季最平的19度角度飛向看台，擊球初速為118.1英里（約190.1公里）。

「首局球隊丟了分數，所以能追回一分，為球隊帶來良好的氣勢感到很高興。雖然打出去的角度較低，不確定能否飛出去，但感覺很好。」大谷說。

Shohei Ohtani has a HR and SB in the same game for the 12th time this season pic.twitter.com/X2CcERzURd — MLB (@MLB) September 12, 2024

這一轟也是大谷翔平本季第47轟，寫下個人生涯單季最多轟，並以生涯218轟追上秋信守，並列亞洲第一；2局下，大谷翔平保送上壘，隨後盜壘成功，完成本季第48盜，有望挑戰前所未有的「50-50」，距離這個大紀錄僅剩3轟、2盜壘。

大谷興奮地說。「當覺得有機會時，我會盡量多盜壘。之後的觸壘也做得很好，我會積極爭取下一個壘包。」大谷興奮說道。

118.1 MPH off the bat.



Shohei Ohtani crushed No. 47 pic.twitter.com/MdMuJ03XSh — MLB (@MLB) September 12, 2024

在第三局的第3次打擊中，大谷在兩出局2、3壘有人的好機會下，擊出了一支適時安打打回兩分，「積極攻擊球飛到了一個好的地方，成為了及時安打，感到很高興。」擊出的球碰到投手丘改變了方向，穿越了二、游之間。

道奇終場10比8獲勝後，球隊在9月取得了5勝5敗，面對傷兵眾多的困境，戰況嚴峻；大谷表示，「比賽很多都是激戰，我想大家也都累了，但希望能堅持下去，爭取每一場勝利。」