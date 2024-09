轟出本季最低角度全壘打　大谷翔平：不知道能否飛出去

▲大谷翔平。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

洛杉磯道奇隊大谷翔平12日主場對戰芝加哥小熊隊的比賽中,首局首打席就開轟,本季第47轟出爐,2局下敲安後又發動盜壘成功,本季距離「50-50」僅差3轟、2盜;賽後大谷也表示挑戰還有很多,大家也都累了,但仍需努力。

大谷翔平1局下面對1好2壞的球數,鎖定小熊先發左投威克斯(Jordan Wicks)一顆85.9英里(約138.2公里)的滑球,夯出一發405英尺中右外野大號全壘打,這球以本季最平的19度角度飛向看台,擊球初速為118.1英里(約190.1公里)。

「首局球隊丟了分數,所以能追回一分,為球隊帶來良好的氣勢感到很高興。雖然打出去的角度較低,不確定能否飛出去,但感覺很好。」大谷說。

Shohei Ohtani has a HR and SB in the same game for the 12th time this season pic.twitter.com/X2CcERzURd