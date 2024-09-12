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賈吉全壘打荒平生涯最慘　球迷熱議：被「汪汪隊」詛咒？

記者王真魚／綜合報導

紐約洋基隊外野手「法官」賈吉（Aaron Judge）近期陷入低潮，連15場沒開轟已追平生涯最長。美國球迷間流傳一種說法，認為他的低迷表現可能是被熱門兒童動畫「詛咒」了。

引發討論的動畫正是人氣動畫《汪汪隊立大功》（Paw Patrol），主要在北美地區播出。這部作品講述主人公與小狗救援隊合作解決城鎮事件的故事。

賈吉於8月26日（美國時間）在《汪汪隊立大功》的特別篇「汪汪隊全壘打大賽」中客串出演並配音。這次出演引起廣泛關注，但從那之後，賈吉的表現出乎意料地糟糕。

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外媒指出，在那一集的劇情中，有一個相當不吉利的情節：賈吉的「幸運球棒」在全壘打大賽中折斷。連FOX都在推特表示，賈吉碰上「全壘打大賽詛咒」。

內文幽默指出，「自從參加《汪汪隊立大功》的全壘打大賽以來，Aaron Judge已經在13場比賽中未能擊出全壘打，這是他自2019年以來最長的全壘打荒。」如果算上今天（台灣時間12日）的比賽，賈吉已經連15場沒有開轟，追平2017年生涯最長全壘打乾旱期紀錄。洋基此役與皇家戰到延長賽，最後在11局下靠再見安打以4比3贏球。

社群媒體上的球迷對此展開熱烈的討論，甚至開起玩笑：「如果看到有人在看《汪汪隊立大功》，趕緊關掉它」、「想像一下，賈吉未來有一天會告訴孫子們，他因為動畫的詛咒而錯過了60支全壘打」、「大谷翔平絕對不會去客串像《汪汪隊立大功》這樣的動畫」等等。球迷們充滿調侃和無奈的聲音。

▲賈吉（Aaron Judge） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲賈吉（Aaron Judge） 。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 洋基賈吉低迷詛咒動畫MLB

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