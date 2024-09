賈吉全壘打荒平生涯最慘　球迷熱議：被「汪汪隊」詛咒？

Aaron Judge since he went on paw patrol .159/.284/.245 (.529 OPS) 42.1 K% pic.twitter.com/4CM4w0yg4h

記者王真魚/綜合報導

紐約洋基隊外野手「法官」賈吉(Aaron Judge)近期陷入低潮,連15場沒開轟已追平生涯最長。美國球迷間流傳一種說法,認為他的低迷表現可能是被熱門兒童動畫「詛咒」了。

引發討論的動畫正是人氣動畫《汪汪隊立大功》(Paw Patrol),主要在北美地區播出。這部作品講述主人公與小狗救援隊合作解決城鎮事件的故事。

賈吉於8月26日(美國時間)在《汪汪隊立大功》的特別篇「汪汪隊全壘打大賽」中客串出演並配音。這次出演引起廣泛關注,但從那之後,賈吉的表現出乎意料地糟糕。

外媒指出,在那一集的劇情中,有一個相當不吉利的情節:賈吉的「幸運球棒」在全壘打大賽中折斷。連FOX都在推特表示,賈吉碰上「全壘打大賽詛咒」。

內文幽默指出,「自從參加《汪汪隊立大功》的全壘打大賽以來,Aaron Judge已經在13場比賽中未能擊出全壘打,這是他自2019年以來最長的全壘打荒。」如果算上今天(台灣時間12日)的比賽,賈吉已經連15場沒有開轟,追平2017年生涯最長全壘打乾旱期紀錄。洋基此役與皇家戰到延長賽,最後在11局下靠再見安打以4比3贏球。

社群媒體上的球迷對此展開熱烈的討論,甚至開起玩笑:「如果看到有人在看《汪汪隊立大功》,趕緊關掉它」、「想像一下,賈吉未來有一天會告訴孫子們,他因為動畫的詛咒而錯過了60支全壘打」、「大谷翔平絕對不會去客串像《汪汪隊立大功》這樣的動畫」等等。球迷們充滿調侃和無奈的聲音。

The Derby Curse ????????



Aaron Judge has not homered in the 13 games since competing in the home run derby on Paw Patrol – his longest homerless streak since 2019. pic.twitter.com/KsvhYu5kyB