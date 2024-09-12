NBA新賽季「黑馬得分王」是他？　美媒力挺籃網湯瑪斯將爆發

▲ 籃網湯瑪斯被美國媒體認為有機會成為新賽季得分王人選。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

NBA的2024-25賽季雖然尚未揭開序幕，但各隊季前戰力整備已經如火如荼展開，近日就有美國媒體點名，認為布魯克林籃網陣中砍將湯瑪斯(Cam Thomas)將有機會迎來大爆發，甚至在新賽季坐上「聯盟得分王」寶座，成為聯盟頂尖飆分黑馬級人物。

NBA知名記者馬克斯(Bobby Marks)及洛伊(Zach Lowe)，近日在節目中表示，籃網的22歲後衛湯瑪斯，將有機會在新賽季成為聯盟得分王級別的黑馬人物。

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馬克斯透露，「湯瑪斯可能會在新賽季成為得分王，至少也會是全聯盟出手最多的球員，特別是籃網目前正處在重建過程下，這也會讓湯瑪斯的續約談判變得複雜許多。」

身高193公分的湯瑪斯，上賽季每場平均能轟下22.5分，另有3.2籃板、2.9助攻，整體三分球命中率也有36.4％的水準。

不過由於體型、打法限制，加上籃網在明年夏天並未有太大的薪資空間下，洛伊及馬克斯都認為在本季開打前續約湯瑪斯並沒有太大意義，馬克斯甚至認為湯瑪斯的續約價碼，應該在平均年薪2000萬美金以下。

▲湯瑪斯在上個賽季場均得分已經突破20分大關。（圖／CFP）