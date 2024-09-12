大谷翔平敲超速彈47轟！破個人新高再追上秋信守亞洲最狂紀錄

Shohei Ohtani blasts his 47th home run of the season, setting a new career high for the Dodgers superstar



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記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇隊大谷翔平今天對小熊之戰，首局首打席就開砲，本季第47轟出爐，寫下個人生涯單季最多轟，並以生涯218轟追上秋信守，並列亞洲第一。

小熊率先攻下2分先馳得點，大谷翔平1局下率隊反攻，面對左投威克斯（Jordan Wicks），在2好2壞的情況下，逮中滑球直接把球扛出牆，這一轟擊球初速達190公里，球評驚呼，「如同子彈般消失了！」

大谷翔平達成歷史上首位「47轟、47盜」的紀錄，超越自己在2021年創下的單賽季46支全壘打。此外，賽前他已經在安打數和打點上分別達到職業生涯新高「164」和「101」，這兩項數據持續推新高。

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在大聯盟打了7年的大谷翔平，目前大聯盟通算全壘打數達到218支，與韓國選手秋信守並列為亞洲第一。秋信守在大聯盟征戰16年，曾7次在單季擊出20支全壘打，大谷以「異次元」的速度達到這一成就。

大谷翔平開轟帶動下，隊友艾德曼（Tommy Edman）、史密斯（Will Smith）、蒙西（Max Muncy）「背靠背靠背」開轟，助道奇單局4轟灌5分超前比數。道奇單局4轟，也追平隊史單局最多轟紀錄。

2局下，大谷翔平保送上壘，隨後盜壘成功，完成本季第48盜。他是大聯盟史上第6位達成「40-40」的球員，有望挑戰前所未有的「50-50」，距離這個大紀錄僅剩3轟、2盜壘。

Shohei Ohtani is 2 SB from a 50-SB season pic.twitter.com/PNm43ikrtt — MLB (@MLB) September 12, 2024

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）