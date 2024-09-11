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NBA下季百大球星排行　奧運「躺金」哈利伯頓排在詹皇、柯瑞前

▲▼美國男籃柯瑞、詹姆斯、杜蘭特。（圖／路透）

▲NBA兩大天王詹姆斯、柯瑞在巴黎奧運夢幻聯手。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

美國媒體《HoopsHype》今(11)日公布2024-25賽季百大球星排行榜，兩大天王詹姆斯(LeBron James)、柯瑞(Stephen Curry)分居13、14名，排名還不及在巴黎奧運「躺金」的溜馬少主哈利伯頓(Tyrese Haliburton)，引起熱議。值得一提的是，這份榜單前5名都不是美國出生的球員。

NBA新賽季將在10月23日開打，《HoopsHype》公布了2024-25賽季百大球星排行榜，由3屆年度MVP約基奇(Nikola Jokic)、「金童」唐西奇(Luka Doncic)和雷霆少主吉爾吉斯-亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)分居前3名。

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▲▼灰狼戈貝爾、艾德華茲；金塊約基奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲金塊約基奇。（圖／達志影像／美聯社）

第4名是公鹿2屆年度MVP「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)；在喀麥隆出生，擁有「3重國籍」的七六人一哥恩比德(Joel Embiid)名列第5名；第6名的塞爾提克頭牌坦圖(Jayson Tatum)是這份榜單上，排名最高的「美國出生」球員。

▲▼獨行俠唐西奇、塞爾提克坦圖。（圖／達志影像／美聯社）

▲獨行俠唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

在巴黎奧運夢幻聯手，率美國男籃完成金牌5連霸的兩大天王詹姆斯、柯瑞，則分居第13、14名，排名不及溜馬「新控球之神」哈利伯頓。哈利伯頓也是今夏美國夢幻隊成員之一，但他總共只打了26分鐘就贏得1面金牌，連他自己都自嘲，「分組報告什麼都沒做就拿到A的成績。」

▲▼溜馬少主哈利伯頓。（圖／翻攝自IG／tyresehaliburton）

▲溜馬少主哈利伯頓。（圖／翻攝自IG／tyresehaliburton）

排在詹姆斯、柯瑞前面的還有第7名的灰狼「蟻人」艾德華茲(Anthony Edwards)、第8名的尼克一哥布朗森(Jalen Brunson)、第9名的湖人當家長人戴維斯(Anthony Davis)、第10名的「法國怪物」溫班亞瑪(Victor Wembanyama)及另一位天王巨星杜蘭特(Kevin Durant)。

雖然「詹迷」可能會詹姆斯的排名不太滿意，不過《HoopsHype》指出，相較於去年，詹皇已經上升了3名，且他已高齡39歲，年底就要度過40歲生日，還排在第13名已經很不可思議。

▲吉爾吉斯.亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大。（圖／達志影像／美聯社）

《HoopsHype》2024-25賽季百大球星排行(前15名)

1. 約基奇
2. 唐西奇
3. 吉爾吉斯-亞歷山大
4. 安戴托昆波
5. 恩比德
6. 坦圖
7. 艾德華茲
8. 布朗森
9. 戴維斯
10. 溫班亞瑪
11. 杜蘭特
12. 哈利伯頓
13. 詹姆斯
14. 柯瑞
15. 馬克西

關鍵字： NBA湖人詹姆斯詹皇勇士柯瑞溜馬哈利伯頓2024巴黎奧運

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