山本由伸復出飆8K！今年最佳狀況　對鈴木飆157公里：有特殊感覺

▲洛杉磯道奇隊日籍投手山本由伸 。（圖／達志影像／美聯社）

記者歐建智／綜合報導

洛杉磯道奇隊日籍投手山本由伸今天（台灣時間11日）右肩受傷復原後首次登板，對戰芝加哥小熊隊與日本投手今永昇太先發對決，且與小熊日籍打者鈴木誠也對戰。山本由伸坦言，從今永的投球學到很多，對鈴木誠也飆出157.5公里，「多少有些特殊的感覺」。

山本由伸在6月15日因右肩撕裂而被列入傷兵名單之後，隔約3個月左右歸隊出賽，今年投了4局，僅被擊出3支安打，失1分並送出8次三振，表現出色。

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賽後，山本由伸表示，儘管時隔約三個月再次登上大聯盟的投手丘，但並沒有過於緊張，盡量讓自己保持冷靜，進入比賽。

「我覺得今天的感覺是今年最好的一次。」山本由伸對於今天的投球表現感到非常滿意，超出了他的預期，「我在康復期間的訓練中感覺越來越好，今天的表現是那段訓練的成果。」

能夠投出8次三振，他表示，因為變化球感覺非常好，希望能夠把這種好的感覺保持下去。主要是前天在牛棚接受了克蕭指導，「直到昨天我的變化球都不太好，針對這個問題進行練習，得到克蕭建議，今天的變化球表現很好，基本上都是他指導的結果。基本的投球建議，但非常精準。」

關於投球數限制，山本由伸表示，儘管當天的投球數設定為60球，但這並未改變他的投球策略。他原本希望能投到4局，最終也如願以償。

這場比賽中，山本由伸與今永初次在日本及美國大聯盟對決，對此他感到非常高興。他表示，「在大聯盟的比賽中能一起對決，非常高興，期待可以在大聯盟多次對決。他的開局非常好，投球數很少，讓我學到了很多。」

▲洛杉磯道奇隊日籍投手山本由伸對決小熊隊鈴木聖也 。（圖／達志影像／美聯社）

特別值得一提的是，山本由伸在對戰鈴木誠也時投出了當天最快的97.9英里（約157.5公里）的球速，他說，「跟同為日本的選手對決機會不多，多少有些特殊的感覺，但我盡量不讓這種情緒影響投球。」

對於能順利復出並以好的投球結束比賽，山本由伸感到非常高興。他表示，今天的結果讓他感到放心，但未來的比賽仍然需要一如既往地努力。

談及接下來的比賽，山本由伸強調，最重要的是在好的狀態下迎接10月的季後賽。雖然9月的比賽對他和球隊都很重要，但他會一如既往地集中精力對待每一場比賽。

最後，對於先發投手陣中有很多傷兵的情況，山本由伸表示，自己並沒有感受到太大的壓力，只是專注於自己的工作，集中精力對待每一場比賽，這樣對球隊才有幫助。