單季14支首局首打席全壘打　舒瓦柏締造MLB史上第1人

▲舒瓦柏(Kyle Schwarber)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

費城人開路先鋒「核彈頭」舒瓦柏(Kyle Schwarber)在今天(11日)費城人交手光芒一戰中敲出「首局首打席全壘打」,本季14支首局首打席全壘打,正式超越索里亞諾(Alfonso Soriano)2003年創下13支的紀錄,成聯盟第一人。終場費城人9比4擊敗光芒,系列賽2連勝。

No one does leadoff home runs like Kyle Schwarber pic.twitter.com/ErZN2Uthi4