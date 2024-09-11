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單季14支首局首打席全壘打　舒瓦柏締造MLB史上第1人

▲舒瓦柏（Kyle Schwarber）。（圖／達志影像／美聯社）

▲舒瓦柏（Kyle Schwarber）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

費城人開路先鋒「核彈頭」舒瓦柏（Kyle Schwarber）在今天（11日）費城人交手光芒一戰中敲出「首局首打席全壘打」，本季14支首局首打席全壘打，正式超越索里亞諾（Alfonso Soriano）2003年創下13支的紀錄，成聯盟第一人。終場費城人9比4擊敗光芒，系列賽2連勝。

1局下半，舒瓦柏咬中光芒先發布萊德利（Taj Bradley）一顆95英里失投速球，一棒扛出中外野大牆形成437英尺超遠陽春砲，幫助球隊1比0取得領先。

但舒瓦伯在第四局再次上場打擊之前就退場休息，費城人主帥湯姆森（Rob Thomson）表示舒瓦柏左肘「有點過度伸展」受傷，不過湯姆森仍計畫讓舒瓦伯進入下一場比賽先發，希望他能夠上場。

舒瓦柏是在第三局衝回一壘，用左手去觸碰壘包受傷，「我甚至沒有感到疼痛或其他什麼感覺，當我回到休息室時，情況更糟了，我伸出手臂，然後我就想，這很奇怪」，他說，「我下場揮了揮球棒，感覺不太好，隨後我告訴教練。」

舒瓦柏表示，自己肘部有點腫脹，但結構上應該沒有任何問題，「明天，如果我能忍受的話，那麼我會參加比賽，」他說。

本季舒瓦柏打擊率為0.251，擊出35支全壘打，打點為95分，OPS 為0.868。自2022年他加入費城人隊以來，包括季後賽在內，他已擊出 139支全壘打，其中當他擊出全壘打時，費城人隊戰績為83勝36負，勝率為0.697。

關鍵字： MLB費城費城人坦帕灣光芒舒瓦柏

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