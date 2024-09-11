戴資穎挑戰香港賽史最多冠紀錄　下周拚超級1000賽大滿貫

▲台灣球后戴資穎。（圖／台北羽球公開賽提供）

記者游郁香／綜合報導

台灣球后戴資穎今(11)日晚間將在超級500系列香港公開賽登場，首輪交手世界第227的美國女將魯絲莉(Isabelle Rusli)，力拚女單賽史最多的第4冠，下周則要挑戰「超級1000賽大滿貫」紀錄，小戴榮膺中國公開賽第2種子，她生涯在超級1000系列賽獨缺中國賽后冠。

戴資穎在巴黎奧運後已連打2站賽事，超級750系列日本公開賽闖入4強後傷退，上周在自家的台北公開賽止步8強，終止本季參賽都至少打進4強的紀錄，本周則是她今年首度在超級500賽登場，榮膺大會頭號種子，今晚32強賽將交手從資格賽脫穎而出的美國選手魯絲莉。

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戴資穎過去3度(2014、2016、2017年)在香港賽封后，今年最後一次參賽，將尋求女單賽史最多的第4冠，她也是本屆唯一一位曾奪冠的女單好手。

▲台灣球后戴資穎。（圖／台北羽球公開賽提供）

受到雙膝傷勢困擾的戴資穎，目前身體狀況正常，下周預計參加超級1000系列中國公開賽，目前籤表已經出爐，小戴位列女單第2種子，首輪要碰上丹麥好手雅各布森(Julie Dawall Jakobsen)，兩人過去僅交手過1次，當時由小戴勝出。

戴資穎首輪若順利過關，次輪可能碰上日本新星宮崎友花，8強假想敵是日本前球后奧原希望，4強則有機會對決日本一姐山口茜。

▲戴資穎將挑戰香港賽史最多冠紀錄。（圖／badminton photo提供）

戴資穎在超級1000等級賽事獨缺中國賽后冠，她這一站的最佳成績為2019年的亞軍，今年將力拚「超級1000賽大滿貫」。註：不包括新冠疫情停賽後，額外舉辦的兩場超級1000等級泰國公開賽；馬來西亞公開賽去年開始從超級750等級升級為超級1000等級，小戴在賽事升級前曾囊括2座冠軍。

在身體狀況許可之下，戴資穎將繼續爭取年終賽積分，她本周在年終賽積分榜上提升了2個名次來到第16，目前積分為48850。據世界羽聯(BWF)的規定，年終賽積分榜前8名可獲得參賽資格，該年的奧運金牌或世錦賽冠軍得主直接取得門票，各國各單項最多2人參賽。

▲戴資穎下周尋求超級1000賽大滿貫紀錄。（圖／badminton photo提供）