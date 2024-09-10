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黃保羅翻開人生新篇章　升格人父本月迎接寶寶誕生

▲▼中職黃保羅。（圖／記者李毓康攝）

▲黃保羅。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／新北報導

富邦悍將本土投手黃保羅上周日完成先發任務，今天下二軍。有別於去年，他直言，今年更習慣一軍氛圍，也比較不會怯場。此外，他最近也迎來了一個好消息，即將成為人父的他，預計於本周登記結婚，雙喜臨門。

年僅20歲的黃保羅是悍將2022年第一指名新秀，去年在一軍出賽2場，今年則穩定在一軍先發，目前出賽14場，有10場先發。他在上周日對台鋼雄鷹先發，主投5局僅失1分責失，拿下本季第2勝（2敗），防禦率4.23。

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面對職棒第2個完整球季，黃保羅說，今年更習慣場上的氛圍，「解讀比賽能力，和剛進來相比，也好滿多的，比較不會怯場，現在懂得享受比賽！」

統一獅古林睿煬、味全龍徐若熙，這兩位來自平鎮高中的學長，當年同樣是以第一指名進入職棒，備受球迷期待。黃保羅也同樣受到高度關注，對此他表示， 能被比較是一件很開心的事，「自己要學習的地方還有很多，看他們在場上都滿有自信的，可能挨打了，下一球就會立刻調整。」

今年在球場上展現更成熟心態，黃保羅人生即將翻開嶄新一頁。6月下旬，他成功向女友求婚，預計本周正式完成結婚登記。喜事接連而至，這對新人將在9月迎來他們的第一個寶寶。

回想求婚的過程，黃保羅下足功夫。得知另一半非常喜歡迪士尼的達菲家族，他特別扮成新成員玲娜貝爾，在海灘上策劃一場浪漫的求婚。當時，他一度擔心天公不作美，「我請人來佈置場地，但佈置到一半突然下起大雨，他們在猶豫要不要繼續，我說沒關係，應該等一下就會放晴。」

果然，老天爺賞臉，在女朋友來的路上天氣轉好，還伴隨著夕陽。黃保羅笑說：「真的滿幸運的！」當時，他的女朋友看到他精心策劃的一切，感動地點頭答應。「雖然她沒有流淚，但看到她很開心，我覺得就夠了。」

黃保羅欣喜地表示，其實今年本來就有計劃結婚，很開心喜上加喜。提到即將出生的寶寶，這位準爸爸露出幸福的笑容，透露是個男孩子，「不管是男是女，對我來說都一樣珍貴，最重要的是健康平安！」

▲▼ 。（圖／

▲黃保羅6月求婚成功 。（圖／黃保羅提供）

關鍵字： 黃保羅富邦悍將結婚求婚一軍中職

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