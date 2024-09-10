自由車頂峰環法賽進軍日月潭！超大咖車手「曼島飛彈」來台參賽

▲自由車名將「曼島飛彈」凱文迪許將來台參加環法賽日月潭站。（圖／達志影像／美聯社）

記者簡名杉／台北報導

全世界僅次於奧運以及世界盃足球賽、第三大具盛名的國際級賽事「環法自由車賽」將於11月30日在日月潭舉辦，這不僅是這項自由車的頂峰賽事首次登陸台灣，更邀請到拿下35座環法賽分站冠軍、2屆環法賽衝刺王的超大咖車手「曼島飛彈」凱文迪許(Mark Cavendish)來台參賽，參賽選手不但能享受日月潭美景，更能親眼見證世界級車手的頂尖實力！

自1903年開始舉辦的環法自由車賽，除了在法國之外，大多在歐洲周邊國家如英國、德國、荷蘭、比利時等國家舉行，今年中華民國運動休閒推廣協會、名衍行銷股份有限公司特別將這項歷史悠久的頂尖賽事引進台灣，除了取得授權、官方指導之外，更爭取不只一屆賽事在台灣舉辦，成為在台常駐賽事。

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本次賽事除了將在被譽為全世界最美的自行車道「福爾摩沙之心」日月潭展開之外，也特別邀請來自英國的自由車名將、目前環法賽分站冠軍紀錄保持人「曼島飛彈」凱文迪許來台參賽，這也是這位超級車手將首度踏上寶島土地。

現年39歲的凱文迪許，被譽為世界上最偉大的衝刺手，來自英國的他，從小就對自由車展現濃厚興趣，在9歲時就加入俱樂部開始訓練，並於2005年加入德國的「Team Sparkasse」展開職業生涯，2008年起他迎來生涯巔峰，從2008年到2024年他共摘下35座環法賽分站冠軍，是環法賽歷史最多，也曾於2011、2021年兩度榮獲環法自由車衝刺王寶座，除了環法賽之外，包含環義、環西自由車賽，凱文迪許同樣都是常勝軍。

環法自由車賽日月潭站共分為104公里挑戰組與29公里經典休閒組，104公里路線從向山遊客中心出發，全程比照環法賽規格，總成績冠軍得主還能取得環法賽黃衫的最高榮譽，同時與登山王共同取得2025環法世錦賽席次，前往法國與各國頂尖車手一較高下；而29公里組則是不分性別老少兼宜的組別，不僅能體驗環法賽氛圍，更能沿路邊騎車邊欣賞日月潭的晨間美景。

賽事已經從即日起開放報名，將於9月30日截止，活動報名資訊：https://bao-ming.com/eb/content/6179#29049

